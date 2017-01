Mette Jørgensen er ekspert i at hjælpe folk med at finde balancen i sit liv efter en periode med stress. Foto: Privat Foto: Pia Ülgen

Stress - den gode, den onde og den virkelig grusomme

Taastrup - 17. januar 2017 kl. 09:10 Af Josefine Klitgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Går man rundt i en underlig form for osteklokke, hvor man har en fornemmelse af ikke rigtigt at kunne mærke sig selv, kan det være en form for stress, som man bærer rundt på.

Mette Jørgensen fra Taastrup er ekspert i stresshåndtering, og har siden 2013 haft lokal virksomhed på Ludvig Hegners Allé 19.

- Desværre er der for lidt af den gode stress. Altså den, der skærper vores sanser og får os til at handle hurtigt, og for meget af den onde og den grusomme stress, der gør livet svært og får os ud af balance både fysisk og psykisk, og som ofte ender med en sygemelding,« siger stresscoach Mette Jørgensen, der også er medlem af Erhvervsrådet.

Mette Jørgensen hjælper folk ud af - eller udenom stress ved forebyggende og afhjælpende stresshåndtering. Hun hjælper både virksomheder, der henvender sig om stressede medarbejdere og privatpersoner, der er ramt af stress.

Mette Jørgensen arbejder ud fra et holistisk perspektiv.

- Stress er nemlig ikke kun en overbelastning af vores psyke. Når vi er stressede er hele vores system fysisk og psykisk i ubalance. Så den psykiske, mentale del - hjernen - bearbejder jeg gennem stresscoaching, som typisk er et skræddersyet forløb over to - til to en halv måned med samtaler og hjemmeopgaver, der er tilpasset klientens formåen med fokus på at finde tilbage til sig selv og balancen i livet. Stresscoachingen bliver altid suppleret af vejledning om kost og sundhed, da en sund krop bedre kan modstå og bekæmpe stress, understreger Mette Jørgensen og tilføjer:

- Kroppen er typisk hårdt presset, når vi er stressede. Ved hjælp af kropslige behandlinger, som healende velvære massage og stress-release behandlinger, afspændes kroppen og der sendes afslappende signaler til hjernen, der virker som medicin mod stress. Den kropslige behandling kan stå alene eller være et fint supplement til stresscoaching. Når vi er stressede, mister vi nemlig ofte kontakten til os selv. Vi kan ikke længere mærke, hvad vi har brug for mentalt og fysisk.

Mette Jørgensen hører ofte sine klienter sige, at de ikke rigtig kan mærke sig selv.

- Med stresscoaching, stressrelease-behandling og healende velvære massage kan man kropsligt og mentalt finde balancen igen, siger stresseksperten.

Man kan se mere på z-free.dk eller ringe til Mette på: 41213140.