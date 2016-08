Det lidt triste trådhegn får nyt liv med flettede motiver fra naturen. Foto: Billedskolen

Street art med Billedskolen

Taastrup - 29. august 2016

Fredag den 2. september mellem kl. 15.00-18.00 holder Høje-Taastrup Billedskole projektet KUNSTIG NATUR ... og DU kan være med!

»Optrinnet sker på hegnet langs stien mellem Taastrup Station og Selsmoseskolen. Sammen giver vi det ellers lidt triste trådhegn liv ved at udsmykke det med flettede motiver fra naturen; kæmpe græsstrå, fluesvampe og blomster, solsorte, træer og bier vil krible frem.

Ved hjælp af strimler af genbrugt plastik fra butikkernes poser vil børn og voksne flette et scenarie af kunstig natur og danne et langt kunstværk, der kan ses på afstand og få gåturen langs hegnet til at blomstre op!« siger Berit Nørgaard, leder af Billedskolen.

Plastik er jo som bekendt en stor synder i den ægte natur og projektet skaber derfor grobund for en samtale om vores forbrugssamfund, miljø og forurening. Plastikstrimlerne indsamles naturligvis når vind og vejr på et tidspunkt gør, at udsmykningen skal nedtages.

Det er gratis at deltage og alle - ung som gammel - er velkomne til at flette med. Det eneste man skal gøre er at møde op i det givne tidsrum. Her vælger man selv hvor mange timer man vil bruge. Kunstprojektet er en oplagt fredagsoplevelse for børn og voksne i følgeskab. Medbring gerne plastikposer i flotte farver.

Billedkunstnerne Malene Hartmann, Gitte Bach, Malene Tardrup og Berit Nørgaard - der alle underviser på Billedskolen - står klar til at hjælpe jer med både inspiration og teknik.

Eventuelle spørgsmål til projektet kan rettes til: billedskolen@htk.dk