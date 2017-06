TFC rykker efter nederlaget ned på en syvendeplads med seks point foran Jægersborg. Billedet er fra en anden kamp. Foto: Egon Sahl Pedersen

Stort nederlag til Taastrup FC

Taastrup - 07. juni 2017

TFC tabte i forrige uge 0-3 til Roskilde KFUM.

Det var derfor vigtigt for holdet at vinde lørdagens kamp på hjemmebane mod nr. næstsidst i rækken Jægersborg og samtidig sikre sig definivt mod nedrykning fra Danmarksserien.

Kampen var meget lige fra kampens start og TFC havde et par udmærkede målchancer inden for kampens første 10 minutter uden dog at blive rigtig farlige.

Herefter overtog Jægersborg mere og mere af spillet og bragte sig allerede efter 12 minutter foran med 1-0. Et frispark lige uden for feltet blev i første omgang blokeret i Taastrups mur, men en Jægersborg-spiller var hurtig over riposten og sparkede hårdt på mål. Bolden blev rettet af i opdækningen og gik i mål uden chancer for TFC's målmand Mads Henriksen.

Efter målet fortsatte Jægersborg styringen af kampen og efter 29 minutter gjorde holdet det til 2-0 på et behersket spark tæt op af den ene stolpe.

TFC havde vanskeligt ved at få rigtig styring på spillet. Det virkede som om engagementet ikke var som det burde være. Jægersborg vandt næsten alle nærkampe og var på alle måder styrende både fysisk og spillemæssigt og lige inden pausen bragte Jægersborg sig foran med 3-0. Lidt symtomatisk for kampen fik en høj Jægersborg-spiller temmelig ugeneret lov til at heade en hjørnesparksbold i nettet.

Der var virkeligt noget for TFC at tale om i pausen. TFC fik da også en rimelig start på 2. halvleg. Efter 48 minutter var Tonni Adamsen efter at par driblinger i en god afslutningsposition, men hans spark med højrebenet, som i parentes bemærket ikke er hans favoritben, gik forbi mål.

Jægersborg tog det herefter lidt med ro, men TFC var alligevel ikke i stand til at spille sig til rigtig store målchancer og efter 72 minutter kunne Jægersborg bringe sig foran med 4-0.

En dygtig angriber fra Jægersborg driblede på kanten af feltet i venstre side noget rundt med et par TFC-forsvarer og kunne alt for nemt placere bolden i mål.

TFC var ikke mod kampens slutning i stand til at pynte på resultatet. Heldigvis fik Jægersborg heller ikke flere mål, så resultatet endte 4-0 til Jægersborg. Det var en rigtig dårlig dag for TFC mod et hold, som ikke har fået ret mange point i foråret. Man må sige til Jægersborgs ros, at holdet virkelig figthede for deres chance og diskede op med i perioder ganske seværdig fodbold, men det skal også tilføjes, at Taastrup FC's præstation på alle måder var langt under forventning.

TFC rykker efter nederlaget ned på en syvendeplads med seks point foran Jægersborg og fem point foran Stenløse her, hvor alle hold mangler to kampe. For at være 100 procent sikker på ikke at skulle spille sidste kamp med risikoen for nedrykning hængende over hovedet, skal holdet vinde den næste kamp. Denne kamp spilles mod Virum-Sorgenfri på hjemmebane i Taastrup Idrætspark på lørdag den 10. juni klokken 14.00.

- Vi håber meget på, at indstillingen hos TFC vil være meget bedre i denne kamp, end det var tilfældet mod Jægersborg, udtaler Ingolf Skafte fra Taastrup FC.