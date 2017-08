Slutresultatetet blev i søndag 6-2. Billedet er fra en af TFC´s tidligere kampe. Næste kamp er på fredag den 11. august klokken 18.30 på hjemmebane i Taastrup Idrætspark mod Stenløse. Foto: Egon Sahl Pedersen

Stort nederlag til TFC i efterårets første kamp

Taastrup - 07. august 2017 kl. 13:22 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter en temmelig kort sommerferie var TFC's Danmarkseriehold klar til efterårsturneringens første kamp søndag den 6. august.

Der er sket en del udskiftning på holdet hen over sommerferien, idet fem rutinerede spillere har valgt at stoppe.

Heldigvis er der kommet nogle nye unge talenter til. Første kamp blev spillet på udebane på Holbæk Stadion mod Holbæk, som er nedrykker fra 2. division.

Det viste sig fra kampens start, at Holbæk var en meget stærk modstander. Holdet dominerede fra første minut spillet med deres gode kombinationer og meget hurtige spil. Holdet havde flere store chancer fra kampens start, men heldigvis for TFC gik afslutningerne lige forbi mål.

Efter 15 minutter forfulgte debutanten Mathias Jensen en løs bold og efter en stor fejl fra Holbæks målmand kunne Mathias nemt sparke bolden i det tomme mål til Taastrup-føring på 1-0 Ikke helt fortjent, men dejligt for TFC og for Mathias.

Holbæk fortsatte deres pres mod Taastrups mål og efter 27 minutter fik de et frispark lige uden for straffesparksfeltet. En Holbæk-angriber dirigerede elegant bolden uden om muren og i mål til udligning til 1-1.

Allerede efter 33 minutter gik det galt igen. Holbæks hurtige og farlige venstre wing driblede sig elegant fri langs mållinien og lagde bolden ind foran mål, hvor en angriber sikkert sparkede den i mål til en Holbæk-føring på 2-1.

TFC havde meget vanskeligt ved at dæmme op for Holbæks flydende angrebsspil, men holdt Holbæk fra at score lige indtil eet minut før pausen, hvor Holbæk fik straffespark. Den store mulighed bliver sikkert udnyttet til en halvlegsføring på 3-1.

Der var noget at tale om for TFC i pausen, men desværre blev det ikke bedre fra starten af 2. halvleg. Efter 51 minutter kunne Holbæk bringe sig foran med 4-1 i en situation, hvor TFC's forsvar var noget passive.

Efter den dårlige start på 2. halvleg var de medrejsende TFC-fans temmelig nervøse for, at TFC virkelig ville løbe ind i en gevaldig øretæve, men heldigvis fik TFC kæmpet sig lidt bedre ind i kampen. Det gav bonus efter 60 minutter, da Mathias Carlsen helflugtede bolden i mål til reducering til 2-4. Det var virkeligt et flot mål.

Holbæk fortsatte deres gode kombinationsspil og efter at have misset en stor chance bragte Holdet sig efter 70 minutter foran med 5-2. TFC's forsvar blev simpelthen udspillet og en Holbæk angriber loppede elegant bolden over TFC's målmand Mads Henriksen og ind i det tomme mål.

Herefter virkede det som om Holbæk var blevet lidt mætte og TFC tilspillede sig nogle gode chancer. Efter 85 minutter blev Silius Motlagh spillet alene fri med Holbæks målmand, men målmanden reddede flot. Riposten havnede hos Simon Højbjerg, der desværre missede den store chance.

Efter 90 minutter driblede Julius Lip sig alene igennem med målmanden, men igen var Holbæks målmand på plads og reddede det farlige forsøg.

I stedet for en Taastrup-reducering gik Holbæk ned og scorede endnu et mål til slutresultatet 6-2.

- Holbæks store sejr var fuld fortjent, men ærgerligt, at TFC ikke udnyttede én af holdets store chancer mod kampens slutning. Et nederlag på 3-5 havde set pænere ud, siger Ingolf Skafte fra TFC og fortsætter:

- Holbæk er et virkelig stærkt hold, som helt sikkert vil komme til at kæmpe med om oprykningen, når sæsonafslutningen nærmer sig til næste forår. Samtidig må det nok indrømmes, at TFC's indsats denne søndag ikke var på det niveau, som vi håber på at holdet kan præstere.

Næste kamp er på fredag den 11. august klokken 18.30 på hjemmebane i Taastrup Idrætspark mod Stenløse.

- Lad os håbe på en bedre kamp for TFC her. Bemærk venligst det ændrede spilletidspunkt.