De mange nye virksomheder kan nu mærkes på bundlinjen i Høje-Taastrup, som har oplevet en markant stigning i indtægter fra selskabsskatter. Foto: Christian Ringbæk

Send til din ven. X Artiklen: Stort boom i skatteindtægter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stort boom i skatteindtægter

Taastrup - 07. september 2017 kl. 06:52 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De mange nye virksomheder i Høje-Taastrup begynder nu at skæppe i kommunekassen. Indtægterne fra selskabsskatten stiger nemlig med 50 millioner kroner på bare ét år, skriver DAGBLADET Roskilde. Efter udligning til andre kommuner stiger skatteindtægten fra 92 millioner kroner i år til 142 millioner kroner i 2018.

- Vi kan nu se, at vores fokus på at være en stærk erhvervskommune virker. De mange nye virksomheder kan nu ses direkte i vores indtægter, og det kommer alle borgere i Høje-Taastrup Kommune til gode, siger borgmester Michael Ziegler (K).

Stigningen kommer ikke mindst fra den finansielle sektor, som udgør omkring halvdelen af kommunens skatteindtægt, og så slår effekten af de mange nye arbejdspladser i kommunen nu igennem.

Der er siden 2010 kommet 9000 nye arbejdspladser til kommunen, og det begynder nu at give penge i kommunekassen. Der går nemlig tre år, fra en virksomhed flytter til kommunen, før den giver selskabsskatteindtægter til den nye kommune, og nu begynder de altså at komme.

De 9000 nye arbejdspladser tæller både helt nye virksomheder og udvidelser i de eksisterende virksomheder.

- Og begge dele er vigtige elementer i vores vækststrategi. Når vi hele tiden arbejder på at være en erhvervsvenlig kommune, så handler det jo både om, at nye har lyst til at flytte til, og at eksisterende har lyst til at blive og eventuelt udvide, siger Michael Ziegler.

Han hæfter sig også ved, at de mange nye arbejdspladser også på andre måder kommer de lokale borgere til gode.

- Vi kan se, at flere af vores borgere kommer i job. Fra 2014 til 2016 har vi oplevet det tredjestørste fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere, og det kan jo skyldes, at flere af dem netop har fået nogle af de mange nye jobs, der er skabt, siger Michael Ziegler til DAGBLADET Roskilde.

Borgmesteren antager, at stigningen er et permanent løft til kommunens indtægter, som vil skæppe godt i kassen i de kommende år.

Og pengene kommer på et godt tidspunkt, for der er som bekendt mange nye byggeprojekter på bedding i Høje-Taastrup Kommune med blandt andet to nye skoler og et nyt rådhus.

- Vi står derfor over for en periode med meget store anlægsudgifter, hvor vi skal have mange penge op af kassen. Men disse nye indtægter gør, at vi ikke skal have lige så mange op, som vi havde regnet med. Det er ret imponerende, hvis vi ender med at kunne bygge for én milliard kroner og så kun hive 100 millioner kroner op af kassen, siger Michael Ziegler.

Faktisk er stigningen i 2018 en tand højere, idet der kommer et engangsbeløb på 18 millioner kroner fra en gammel skattesag mellem Høje-Taastrup og Københavns Kommune, som nu kommer til udbetaling.

- Men det meste spændende er den varige stigning i indtægter, understreger Michael Ziegler.