Se billedserie Der er store planer for området i Høje Taastrup C, som her markeret med en rød streg. Foto: Høje-Taastrup Kommune

Send til din ven. X Artiklen: Store planer for Høje Taastrup C Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Store planer for Høje Taastrup C

Taastrup - 20. februar 2017 kl. 11:08 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Høje Taastrup C er et af Høje-Taastrup Kommunes store byudviklingsprojekter, og det skal over de kommende år tiltrække 3000 borgere og omdannes til en ny levende bydel, skriver DAGBLADET Roskilde.

Derfor inviterer Byrådet borgere og andre interessenter til borgermøde den 1. marts klokken 19-21 på Quality Hotel i Høje Taastrup. Her kan man høre mere om visioner og planer for Høje Taastrup C og komme med input til de overordnede linjer for byudviklingen.

På borgermødet vil der være repræsentanter for Byrådet, og Dan Stubbergaard fra arkitektfirmaet COBE, der har været med til at udarbejde helhedsplanen for Høje Taastrup C, vil også fortælle om projektet. Læs mere og tilmeld dig på www.htk.dk/htc.

Et enigt byråd lægger op til, at omdrejningspunktet i Høje Taastrup C skal være et parkstrøg, der forbinder Høje Taastrup Station med City2.

- Høje Taastrup har et stort potentiale til at blive en langt mere levende og sammenhængende bydel med både boliger, erhverv, butikker og aktiviteter, og derfor vil vi skabe en langt tættere og mere fodgængervenlig og aktiv by til glæde både for borgere i kommunen og alle, der kommer til Høje Taastrup udefra. Vi skal udvikle Høje Taastrup som et attraktivt regionalt knudepunkt, siger borgmester Michael Ziegler (K).

Høje Taastrup C skal blandt andet have mere varieret arkitektur og byggeri, og der skal etableres bedre vej- og stiforløb til glæde for fodgængere og cyklister.

- Vi har høje ambitioner for Høje Taastrup C og lægger op til markante ændringer i området. Derfor vil vi invitere borgere og andre interesserede til at komme med idéer og forslag til de overordnede planer. Jo flere vinkler og øjne vi får på banen, desto bedre er vi rustet til at arbejde med den videre planlægning, siger Michael Ziegler.

Byrådet har besluttet, at det nye rådhus skal ligge i Høje Taastrup C og være med til at kickstarte den nye bydel.

Udviklingen af Høje Taastrup C knytter an til udviklingen i Høje Taastrup-området - blandt andet kommer verdens femtestørste aquapark i det regionale fritidsområde tæt på Høje Taastrup Station, og Byrådet behandler 28. februar et forslag til lokalplan for et område ved Skjeberg Allé.

For at Høje Taastrup C kan blive til virkelighed, skal hovedlinjerne i projektet indarbejdes i den kommunale planlægning. Borgermødet er således led i den indledende høring om et tillæg til Kommuneplan 2014 for projektet. Høringen løber frem til den 14. marts 2017.

Læs mere på www.htk.dk/htc og brug blanketten på siden til at sende dine input til planerne.