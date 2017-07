Høje-Taastrup Kommune vil gerne være på forkant med de digitale teknologier, så kommunen bliver »den bedste by for vores borgere og virksomheder«, siger Michael Ziegler. Foto: Claus Bjørn Larsen Foto: Claus Bjørn Larsen

Store planer: Talende skraldespande og intelligente lygtepæle

Taastrup - 03. juli 2017 kl. 11:49 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Høje-Taastrup sætter nu større fokus på, hvordan man kan bruge ny teknologi og digitalisering til at gøre kommunen endnu smartere, grønnere og bedre at bo i.

Der findes mange eksempler på, hvordan man kan bruge ny digital teknologi til at skabe renere, tryggere og mere bæredygtige byer. Det kan for eksempel være ved at sætte sensorer i skraldespande, så de kan give besked, når de skal tømmes. På den måde behøver renovationsmedarbejdere ikke at køre ud til tomme skraldespande og vække beboere, der stadig ligger og sover.

Det kan også være lygtepæle, hvor lyset er skruet ned, men som skruer op, når biler, fodgængere og cyklister passerer - de kan sikre, at kommunen kan spare en stor del af byens energiforbrug, og at lygtepælene ikke blænder ind i folks stuer.

Med digitale teknologier - eller Smart City-løsninger, som de også kaldes - i byrummet, der samler data ind om alt fra affaldsmængder over luftkvalitet til trafik, kan en kommune planlægge, organisere og vedligeholde affaldshåndtering, veje, belysning og miljøindsatser bedre, til gavn for byens borgere og virksomheder.

Og det er netop, hvad man vil gøre i Høje-Taastrup Kommune.

Det sker sammen med 21 andre kommuner i Region Hovedstaden og Region Sjælland og i projektet Klar til Smart Vækst, som drives af Gate 21, der er et grønt partnerskab mellem kommuner, virksomheder og videninstitutioner.

- I Høje-Taastrup Kommune arbejder vi med en række store byudviklingsprojekter. Og her kan nye og smarte teknologier komme til at spille en væsentlig rolle inden for eksempelvis energiforbrug, energiforsyning, affaldshåndtering, person- og godstransport og meget andet Det er en af grundene til, at vi er med i Klar til Smart Vækst. Vi ønsker at sikre, at vi udvikler den bedste by for vores borgere og virksomheder, fortæller borgmester Michael Ziegler (K).

I projektet Klar til Smart Vækst er 22 kommuner fra hovedstadsregionen og Region Sjælland gået sammen for at dele deres erfaringer med den konkrete udvikling af Smart City-løsninger, der passer til den enkelte kommunes behov. Målet er, at den enkelte kommune vælger de smarte løsninger, der er bedst for borgerne og forhåbentligt kan spare ressourcer på udviklingen af disse løsninger.

- Smarte og intelligente byer er noget, der optager mange kommuner i Greater Copenhagen. Det er samtidig teknologier, som styrker kommunernes indsats inden for den grønne omstilling - med nye teknologier kan de blandt andet spare både energi og ressourcer. I Klar til Smart Vækst-projektet bliver de samlet og klædt bedre på til at vælge mellem de mange innovative tiltag, der findes. Vi har fokus på de gode erfaringer, og at kommunerne kan lære af hinanden på tværs af by og land, siger Poul Erik Lauridsen, direktør i Gate 21.