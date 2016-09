Det er Mille Stockner fra Taastrup, som står bag politianmeldelsen af DF?eren Cheanne Nielsen efter hendes udtalelser om udlændinge på partiets landsmøde i lørdags. Foto: Arkiv

Stor støtte til politianmeldelse af DF'er

Taastrup - 20. september 2016 kl. 14:42 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Over 6000 personer havde tirsdag morgen støttet Mille Stockners underskriftindsamling for at anmelde DF'eren Cheanne Nielsen for brud på racismeparagraffen.

Mille Stockner fra Taastrup lavede underskriftindsamlingen, efter Cheanne Nielsen på Dansk Folkepartis landsmøde den 17. september sagde følgende om flygtninge, som er kommet til Danmark og har fået humanitær opholdstilladelse:

»Hvorfor skulle udlændinge klare sig selv, nu hvor de har krav på husly og lommepenge fra staten, så snart de kommer hertil? De sviner, de svindler, de stjæler, de voldtager og de dræber.«

- Efter min opfattelse er der i denne udtalelse tale om så grove generaliseringer af en etnisk gruppe, så det klart er i strid med paragraf 266b. Og der er tale om propaganda øjemed, når disse ytringer fremsættes fra en talerstol på stort landsmøde, hvilket er en skærpende omstændighed, lyder det i den anmeldelse, Mille Stockner tirsdag morgen sendte til Midt- og Vestsjællands Politi.

Mille Stockner ved ikke, om det nytter noget at sende anmeldelsen, men hun håber, at den i det mindste kan sætte gang i en debat om den politiske retorik, som er »skredet voldsomt til højre«.

- Jeg har gjort det, fordi de her udtalelser var rigtig rystende. Jeg bliver helt bange over, at folk kan være så hadefulde og generaliserende. Det løb mig koldt ned ad ryggen at se, siger hun til TV 2.

Mille Stockner har tidligere været opstillet til kommunalvalg for Enhedslisten, men hun meldte sig ud af partiet for et halvt år siden.

Cheanne Nielsen, der er menigt medlem af DF, har efter talen trukket lidt i land og sagt, at hun burde have sagt 'mange' udlændinge i stedet for at antyde, at hun talte om dem alle.