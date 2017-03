Stor interesse for udvikling af Høje Taastrup C

Se billedserie Over 100 personer var mødt op til aftenens borgermøde om udviklingen af Høje Taastrup C.

Taastrup - 02. marts 2017 kl. 10:38 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En tæt og levende by omkring et grønt strøg. Det er en af visionerne for Høje-Taastrup Kommunes store byudviklingsprojekt Høje Taastrup C, som over de kommende år skal tiltrække 3000 borgere og omdanne centrale områder i Høje Taastrup til en ny levende bydel.

Onsdag aften havde byrådet inviteret til borgermøde om planerne, hvor man dels kunne høre de foreløbige visioner, dels komme med sine egne meninger om projektet, og den mulighed havde over 100 borgere benyttet sig af, skriver DAGBLADET Roskilde.

- Det var meget glædeligt, at så mange mødte op og viste interesse for udviklingen i deres by. Byrådet lægger stor vægt på at inddrage borgerne og skabe løsninger sammen. Interessen i aftes viser, at borgerne vil være aktive og medbestemmende, siger borgmester Michael Ziegler (K) efter aftenens møde.

Dan Stubbergaard fra arkitektfirmaet COBE præsenterede ved mødet den helhedsplan, som et enigt byråd har besluttet skal være grundlaget for den videre planlægning.

- Der var stor spørgelyst til de tre temaer, vi havde valgt at sætte ekstra fokus på i en temadrøftelse med byrådsmedlemmerne Flemming Andersen (V), Hugo Hammel (S) og Lars Prier (DF). Som det er naturligt, var der både borgere, der glæder sig til udviklingen, og borgere, der er bekymrede for, hvad planerne kommer til at betyde for dem, siger han.

Mødet var startskuddet på en længere planlægningsproces, og senere vil der blive forelagt både vej-lokalplan, ramme-lokalplan og detaljerede lokalplaner for de enkelte byggerier.

De konkrete planer vil til sin tid blive vurderet i forhold til støj og andre miljøpåvirkninger og blive sendt i offentlige høringer.

Der vil derfor være god lejlighed til en fortsat dialog om de mange konkrete forhold i planerne, og til at rette dem til.

- Projektet rummer for eksempel et stort parkstrøg, som skal være et aktivt og spændende sted i byen. Her vil Byrådet meget gerne have borgernes hjælp med gode ideer og engagement, siger Michal Ziegler.

Alle bemærkninger, som sendes til kommunen, vil blive taget med i det videre forløb. I denne første høring kan man frem til den 14. marts sende sine bemærkninger til htc@htk.dk.

Visionen for Høje Taastrup C er at skabe en sammenhængende, mangfoldig, aktiv og tryg by.

Omdrejningspunktet i Høje Taastrup C skal være et parkstrøg, der forbinder Høje Taastrup Station med City2, og her skal der være et aktivt byliv på alle tider af døgnet med caféer, butikker, offentlige funktioner mv. Som en del af parkstrøget er det også tanken et etablere en park, der fungere som samlingspunkt og grøn oase.

Planerne indeholder blandt andet en lukning af Blekinge Boulevard, som skal fjernes og erstattes af bygninger, så området bliver en del af byen. I Stedet skal Høje Taastrup Vej forlænges ind i den gule by, så man kan få adgang til området ad den vej.

Derudover skal der med de nye planer være en direkte indkørsel fra Hveen Boulevard til City2.

Se mere om planen for Høje Taastrup C på www.htk.dk/htc.