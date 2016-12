Se billedserie Salem Buur havde planer om at omdanne Sengeløse Grusgrav til et stort aktivitetsområde, hvor også lokale foreninger og andre aktører kunne byde ind med aktiviteter. Nu har han dog droppet sine planer for området. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Stop for krigslege i grusgrav

Taastrup - 23. december 2016 kl. 06:03 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Grusgrav: Planen om at omdanne Sengeløse Grusgrav til 140.000 m2 stort eventområde med blandt andet rollespil, bueskydning og krigslege med airsoft-våben er nu lagt i graven. I hvert fald har idémanden bag planerne, Salem Buur, valgt at droppe sine planer for området, skriver DAGBLADET Roskilde.

- Som nogen måske allerede har erfaret, har vi valgt ikke at forfølge drømmen om at skabe en sjov forretning i grusgraven i Sengeløse. Vi skulle netop i gang med at arbejde på en lokalplan, som skulle sikre os at kunne drive vores forretning i ro og mag, men sådan blev det så ikke, skrev Salem Buur onsdag på Facebook og forklarede, at beslutningen blandt andet bunder i »for mange angreb på vores forretning - både erhvervsrelaterede og personangreb«.

Han ønsker ikke at kommentere sagen yderligere over for DAGBLADET Roskilde.

Beslutningen om at droppe planerne kommer kort tid efter, Høje-Taastrup Kommune meddelte ham et påbud om at stoppe alle aktiviteter i området, indtil den endelige godkendelse var på plads. Der skal nemlig først udarbejdes en lokalplan for området, før der kan igangsættes permanente aktiviteter, men Salem Buur havde fået dispensation til at afholde fem arrangementer på stedet, inden lokalplanen var endeligt på plads.

Dem vurderer kommunen nu er afholdt, og derfor må der altså ikke laves flere aktiviteter i grusgraven, før lokalplanen er vedtaget.

Området er udlagt til fritidsaktiviteter, og Høje-Taastrup Kommune er nu i gang med at udarbejde lokalplanen, som herefter skal sendes i høring. Flere naboer og borgere i Sengeløse har gennem lang tid været bekymrede ved projektet, som de mener indeholde støjende aktiviteter, som ikke passer i et bynært område.

- Bekymringen går på, om det er deciderede military games, som skal holdes derude, altså reelle krigsspil, som ofte bliver holdt uden for normal arbejdstid om eftermiddag/aften og i weekenderne, hvor folk har fri for arbejde. Og den bekymring kan jeg godt forstå ud fra de aktiviteter, der allerede har været i området, siger Flemming Andersen (V), formand for plan- og miljøudvalget, som blandt andet henviser til, at der har været installeret en ægte kampvogn i området.

Han understreger, at der er taget beslutning om at lave en lokalplan for området, som tillader fritidsaktiviteter, men at det endnu er usikkert, hvad den præcist vil indeholde.

- Borgernes bekymring i den her sag vil nok have en afsmittende effekt, for eksempel hvad angår de tidsrum, der må være støjende aktiviteter i. Vi vil også være opmærksomme på, hvilken type aktiviteter lokalplanen giver tilladelse til, siger han.

Han er dog ked af, at Salem Buur nu har droppet sine planer for området.

- Jeg havde håbet, vi kunne en model, som alle kunne være tilfredse med, så der kunne etableres nogle spændende aktiviteter i Sengeløse, siger han.

Plan- og miljøudvalget har tidligere principbesluttet, at der kan udarbejdes et lokalplanforslag for området for friluftsaktiviteter så som rollespil, spejder, teambuilding, hundetræning, bueskydning og andre aktiviteter for både private og firmaer. Omfanget af bebyggelse vil være minimalt og primært toiletfaciliteter, simple konstruktioner til ly for vejr og vind, lette kulisser og lignende.

Det viser sig endvidere, at der løber en gasledning igennem grusgraven, som lægger nogle restriktioner for, hvor mange personer der må opholde sig i nærheden af denne og i hvor lang tid. Restriktionerne administreres af Energinet, der ejer den overordnede infrastruktur til el og gas. Større arrangementer, som eksempelvis en koncert med 5000 deltagere, vil være udelukket, medmindre EnergiNet slækker på restriktionerne, oplyser administrationen.

Der kan også gives en ny tilladelse til råstofindvinding under Kohøjvej, da det stadigvæk er et råstofindvindingsområde. Det har der også været dialog om.