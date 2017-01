Steffen Mølgaard valgt som folketingskandidat

Steffen Mølgaard Hansen (K) er valgt som folketingskandidat i Rødovrekredsen. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Taastrup - 28. januar 2017 kl. 11:57 Af Pernille Rohde Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Næste gang der skal være Folketingsvalg, vil der være mulighed for at stemme på Steffen Mølgaard Hansen. Han er netop blevet valgt som folketingskandidat for de Konservative i Rødovrekredsen og dermed kan man som borger i Høje-Taastrup stemme på en helt lokal politiker.

»Det har været et ønske hos mig i et stykke tid, at blive opstillet til Folketinget,« siger Steffen Mølgaard Hansen, der er 26 år, og i 2015 afsluttede sin uddannelse som cand.scient.pol. Han er ansat i Gladsaxe Kommune som økonomikonsulent i beskæftigelsesafdelingen.

Steffen Mølgaard Hansen er formand for den konservative vælgerforening i Høje-Taastrup og sad i byrådet fra 2010 til 2014, hvor han var ordfører på beskæftigelsesområdet for sit parti og han interesserer sig stadig meget for dette område.

»Jeg mener, at mindre lovgivning er vejen frem, selvom det er en svær balancegang, fordi vi skal stille krav til dem, der kan arbejde, men hjælpe dem, der har behov for hjælp. Jeg mener, at man er nødt til grundlæggende at ændre på nogle ting, fordi den omfattende lovgivning gør, at man mister relationerne til hinanden og gør det svært at tage individuelle hensyn,« siger Steffen Mølgaard Hansen. Han mener, at centraliseringen af magten og den meget omfattende lovgivning fremmer individualisme og præstationskapløb.

»Og at det fjerner fokus fra fællesskabet,« siger han.

Vil i byrådet Ved kommunalvalget i november i år, agter Steffen Mølgaard Hansen også at være at finde på stemmesedlen.

»Noget af det, jeg lokalt meget gerne vil være med til, er at sætte gang i flere ghettoinitiativer. Det handler om, hvilke muligheder vi giver unge, der bor i ghettoerne. Mange af dem har masser af potentiale, men risikoen for ikke at udnytte sit potentiale og måske blive kriminel er større, når man vokser op der,« siger Steffen Mølgaard Hansen, som roser den store plan i Taastrupgaard.

I Det Konservative Folkeparti er Steffen Mølgaard et af de unge talenter, som partiet har satset særligt på. I de sidste to år har han været med i et talentudviklingsprogram, hvor han blandt andet har fået undervisning i at tale for en større forsamling.