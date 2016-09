Start dagen med Verdens Bedste Nyheder

Årets nyhed er, at verdens lande i fællesskab har vedtaget 17 nye Verdensmål, der skal sætte retning for en bedre fremtid for os mennesker og den planet vi bor på. Målene handler nemlig om at tackle nogle af klodens største udfordringer, så både nuværende og kommende generationer kan få et bedre liv. FN har med målene besluttet, at vi senest i 2030 skal have gjort en ende på ekstrem fattigdom, have mindsket den globale ulighed og være godt i gang med at bremse klimaforandringerne.