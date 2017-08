En 41-årig mand har fået ti måneders fængsel for at have overfaldet sin mor i deres fælles hjem i Høje Taastrup.

Stak sin mor med daggert: Fik ti måneders fængsel

Den 41-årige mand blev dømt for i december sidste år at have stukket sin mor et antal gange med en såkaldt indisk daggert og slået hende med en potteplante. Den 41-årige mand kunne ikke huske, hvad der skete, og har derfor under sagen formelt nægtet sig skyldig.