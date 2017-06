Billedet er fra sidste års Stafet for Livet i Roskilde.

Stafet for livet: Gør en aktiv indsats mod kræft

Taastrup - 07. juni 2017 kl. 09:34 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Stafet For Livet er en 24-timers holdaktivitet, der gennem oplysning, aktiviteter og underholdning sætter fokus på og indsamler penge til Kræftens Bekæmpelse.

Vicepræsident i Kræftens Bekæmpelse og national ambassadør for Stafet For Livet, Per Larsen, der er forhenværende chefpolitiinspektør i København, har som tidligere kræftpatient deltaget i flere af landets stafetter, heriblandt Roskilde. Og hans opfordring er klar:

»Det er en fantastisk øjenåbner at være med. Stafet For Livet er med til at bryde tabuet omkring kræft. Det er med til at skabe en dialog mellem patienter, pårørende og almindelig interesserede. Og sidst, men ikke mindst, skaber det et fantastisk sammenhold og fællesskab i den fælles kamp mod kræft,« siger Per Larsen.

Man tilmelder sig til Stafet For Livet som hold. Alle kan stille et hold med venner, familie, kolleger, naboer eller andre, som gerne vil støtte kampen mod kræft og alle, der deltager, er med til at vise, at ingen skal kæmpe alene mod kræft - at vi er stærkere, når vi står sammen.

»Kræft rammer desværre alt for mange. Netop derfor ser man deltagere fra alle sociale og kulturelle skel på en stafet. Det viser, at vi i den fælles kamp mod kræft finder hinanden - uanset baggrund. Og jo flere vi er, jo stærkere står vi sammen mod den forfærdelige sygdom,« siger Per Larsen.

Team Rosenqvist var med til stafetten i Roskilde for første gang sidste år. Her mærkede alle aldre i familien, hvad det vil sige, at nogen kæmper med noget større end en selv og dernæst kæmper sammen trods alder, fysik, handikap og køn.

»Det var 24 fantastiske timer, som vi havde svært ved at slippe igen. Det var første gang, vores lille familie på to voksne og to teenagere på henholdsvis 12 og 15 år deltog og det gjorde langt større indtryk på os alle fire, end indsamlinger på TV eller oplysninger via Facebook osv. har gjort, så det bliver helt sikkert ikke sidste gang, vi er med,« udtaler en begejstret tidligere deltager, Christina Schønemann.

Man bestemmer selv, hvor stort holdet skal være, og om man vil løbe eller gå. Mange hold er omkring 10-20 personer, og konceptet er, at der hele tiden skal være minimum en repræsentant fra holdet på stafetbanen. Alle holddeltagere betaler for at deltage i stafetten: 100 kroner for voksne og 50 kroner for børn og unge under 18 år.

Deltag som Fighter

En hjørnesten i Stafet For Livet er Fighterne. Mennesker, der har eller har haft kræft og ved, hvilken kamp det er at kæmpe mod sygdommen. Alle stafetter indledes med en fighterrunde, hvor alle nuværende og tidligere kræftpatienter går den første runde på banen iført gule trøjer. Fighterrunden giver håb og styrke til din personlige kamp, og er med til at synliggøre det, du har overvundet. Per Larsen har flere gange trukket i den gule Fighter T-shirt og stået ved sin kræftsygdom.

»Det er så stærkt at dukke op i den gule fighter T-shirt. Det er med til at bryde den berøringsangst, som der desværre alt for ofte er omkring kræft. T-shirten er et direkte signal om, at det kan betale sig at kæmpe. Både som enkelt person, men også i fællesskab til Stafet For Livet,« slutter Per Larsen.

Du kan tilmelde dig som Fighter og holddeltager til Stafet For Livet her: www.stafetforlivet.dk/Roskilde.

Det nærmeste Stafet for Livet-arrangement foregår i Roskilde og det holdes 10.-11. juni i Byparken ved fodboldbanen.

Læs mere på www.stafetforlivet.dk/Roskilde

