Spring mod Nord: Borgmesteren tog det første spring

Bag eventen står de to gymnastikforeninger Taastrup Gymnastik Forening og Salto City, og de forventer, at projektet bliver optaget i Guiness World Rekords for at slå rekorden med flest spring på verdens længste kørende springbane. I 2013 slog eventen alle rekorder med 12.200 spring tværs over Danmark.

- Spring Mod Nord har en vision om at kunne være med til at skabe opmærksomhed om gymnastik og idrætskulturen. De mange frivillige ildsjæle gør det muligt at skabe denne event, der binder landet sammen på tværs og tager gymnastikken ud af hallen og ind i gadebilledet for at vise, at gymnastik er både sundt og sjovt. Det er fantastisk at opleve den interesse der er omkring Spring Mod Nord og vores endestation Landsstævne i Aalborg 2017, hvor mere end 25.000 glade mennesker er samlet om det gode sunde aktive liv og nogle af de grundlæggende værdier vores fællesskab og samfund er baseret på, siger projektleder for Spring mod Nord, Lisbeth Damkjær.