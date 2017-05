Billedet er fra sidste års store spejderlejr. Foto: Henning Holm Madsen

Spejderne tager på lejr i Sønderborg

Taastrup - 14. maj 2017 kl. 11:04 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For Høje-Taastrup Kommunes spejdere bliver sommerens store begivenhed årets spejderlejr, som bliver Danmarks hidtil største. 40.000 danske og internationale spejdere skal med til Sønderborg fra den 22. til den 30. juli.

I Høje-Taastrup kommune skal følgende grupper med: De Gule Spejdere Gruppe Loke fra Hedehusene, KFUM spejdernes Taastrup gruppe, De grønne pigespejdere fra Taastrup, DDS Sct. Paul fra Taastrup, DDS Appsi-stammen fra Taastrup, DDS Jacala fra Taastrup, DDS Balder-Hedehusene samt DDS Wagandoo gruppe fra Taastrup.

Lejrens vision er 'Vi sætter spor' Det betyder, at lejren skal være et sted, hvor man som spejder udvikler sig, hvor man oplever, at i samlet flok kan man mere - og i forhold til omverdenen, at spejderne bliver bevidste om fx bæredygtighed og fremmede kulturer. Vi vil med andre ord lave en lejr, der ikke bare er stor - den skal også uddanne og udvikle deltagerne.

Under hele lejren bliver der tilbudt aktiviteter for deltagere i alle aldre - hovedmålgruppen for Spejdernes Lejr er 10 til 17-årige. Fra enkelte af grupperne vil også de mindre spejdere deltage i en del af lejren.

Bruger navnet Nærheden

Lejren er inddelt i fem underlejre, som igen er inddelt i en række kvarterer. Vi skal bo i underlejr. Broen. De enkelte kvarterer måtte selv vælge et navn på kvarteret, navnet skulle referere til en bro. Høje-Taastrups spejdere valgte navnet 'Nærheden' og skrev som begrundelse:

»Navnet refererer til den (endnu ubyggede) bro, der skal gå over jernbanen og forbinde Roskildevej og den centrale del af Hedehusene, med den nye bydel 'NærHeden', som skal bygges syd for banen. Dette område var planlagt til at skulle rumme lejrpladser osv. og selve Hedeland være aktivitetsområde, hvis Høje-Taastrup Kommune havde været så heldig at blive vært for SL2017. Den nye bydel er højt profileret og vil efterhånden, som den udbygges, betyde meget for fornyelsen af den vestlige del af kommunen, og målgruppen er i høj grad børnefamilier. Det vil forhåbentlig medføre en øget tilgang til de lokale spejdergrupper, og derfor er den nye bro særdeles vigtig for tilgængeligheden til spejdergrupperne. Vi er nemlig 'lige i nærheden',« siger Lene Egeberg fra KFUM spejderne.

Indtil nu er der 250 forhåndstilmeldte deltagere fra Høje-Taastrup kommune, der ser frem til denne store oplevelse.

»På Spejdernes Lejr 2012 i Holstebro, som var den første fælles spejderlejr i Danmark, havde vi en fantastisk lejr, hvor vi lærte hinanden at kende. Vi lærte, at det at ligge på lejr sammen, med de forskellige traditioner vi har indenfor de enkelte korps, kunne sagtens lade sig gøre. Vi har holdt det gode fællesskab vedlige gennem årlige arrangementer. Senest i 2016 havde vi en god spejderdag i Selsmosen i samarbejde med Gerlev Legepark,« fortæller Lene Egeberg.

Vil sætte spor

Planlægningen af lejren er i fuld gang og som altid, når spejderne planlægger og udfører aktiviteter sker det ved frivillig arbejdskraft.

»Det er en fornøjelse at opleve den energi alle udviser på planlægningsmøderne. Vi er alle enige om at Høje-Taastrup skal sætte spor på Spejdernes Lejr 2017,« slutter Lene Egeberg.