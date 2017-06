Se billedserie Spejderne fandt den store grill frem, da borgmesteren kom til det sidste planlægningsmøde. Foto: Privat

Spejderne inviterer borgmesteren

Taastrup - 28. juni 2017

Når tusinder af danske og internationale spejdere i juli samles i Sønderborg til Spejdernes Lejr 217, får Høje-Taastrups spejdere også besøg af borgmester Michael Ziegler (K) og fritids- og kulturudvalgsformand Merete Scheelsbeck (K).

Om fem uger er markerne omkring Sønderborg forvandlet til Danmarks største spejderlejr, når spejdere fra Danmark og udlandet samles til Spejdernes Lejr 2017.

Alle kommunens spejderkorps deltager i lejren og har inviteret borgmester Michael Ziegler og Merete Scheelsbeck til at besøge lejren og spise bålfrokost med spejderne. Efter frokosten deltager Michael Ziegler sammen med resten af landets borgmestre i en konference, der inspirerer til, hvordan spejderne og kommunen kan arbejde sammen om at skabe stærkere lokale fællesskaber for børn og unge.

Blå, grøn og gul spejderhygge

Sammen med invitationen til at deltage på Spejdernes Lejr i Sønderborg modtog borgmesteren og fritids- og kulturudvalgsformanden tilbuddet om at deltage i det sidste planlægningsmøde inden lejren.

Michael Ziegler kom, smøgede ærmerne op og var klar til et par timer i godt selskab med de blå, grønne og gule spejdere. I dagens anledning sluttede mødet med fællesspisning.

- Dog fik vi ikke mad lavet over bål, men havde i stedet fundet den store grill frem, fortæller Lene Egeberg fra KFUM spejderne.

- Spejderne er rigtig glade for, at Michael Ziegler og Merete Scheelsbeck har taget imod vores invitation om at deltage på Spejdernes Lejr til sommer. Vi glæder os til at vise lejren frem, tilføjer Lene Egeberg.

Fra Høje-Taastrup kommune deltager 200 spejdere og voksne ledere, når de indtager Sønderborg fra den 22. juli til den 30. juli.

Tak til vores sponsorer

- Vi havde mange planer til projekter på Spejdernes Lejr, men desværre ikke penge til at udføre dem. Takket være vores sponsorer kan vi gennemføre de forskellige projekter. Vi vil gerne sige tak for økonomisk hjælp til: Vores store pionerprojekt: Høje-Taastrup Kommune, Lejrcentret Oruphøj, Lions Club, Lokalavisen Taastrup, Fælles kendetegn, selvom vi kommer fra forskellige spejderkorps, Lejrmærke til at sætte på uniformen: NærHeden P/S og Lejrtørklæde: 1. Sct. Georgs Gilde, 2. Sct. Georgs Gilde og Rotary.