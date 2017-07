Se billedserie Pernille Krümmel holder styr på heste og børn i Vestegnens Rideklub. Foto: Johan Monggaard

Sommerferie højt til hest

Taastrup - 05. juli 2017 kl. 08:43 Af Johan Monggaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

28-årige Pernille Krümmel er en af de mange frivillige, der vælger at bruge sin sommerferie på at give andres børn en god oplevelse.

Det gør hun i Vestegnens Rideklub, som igen i år tilbyder sommerferieaktiviteter til de ferieramte børn i Høje-Taastrup Kommune.

Hun færdes hjemmevant i rideklubben, hvor hun har sin daglige gang med at arbejde i stalden og undervise i rideklubben en enkelt gang om ugen.

Men at være sammen med så mange børn i løbet af dagen er ikke hverdagskost for Pernille Krümmel.

- Det er hårdt for hovedet, fordi jeg er så meget på hele tiden. Jeg skal hele tiden have styr på hestene, og hvad der sker. Men jeg kan godt lide at se, at børnene rykker sig og er glade. Til hverdag bliver jeg presset i kroppen, nu bliver jeg presset i hovedet, fortæller Pernille Krümmel, der henover sommeren har tre uger i træk med sommerferieelever. Når det første hold børn går hjem efter et par timer, venter der yderligere to hold, inden arbejdsdagen sig så småt nærmer sig sin afslutning.

Selvom det kan være et stort arbejde at holde styre på både heste og skolebørn med sommerferie-energi, så er det ikke en opgave, som Pernille Krümmel lader sig overrumple af.

- Jeg har undervist på rideskolen i fem år, så er jeg vant til at holde styr på børn. Og det der er med heste og andre dyr, det er, at de tit har en fornemmelse for børn, forklarer underviseren.

Pernille Krümmel kunne godt være på ferie nu, som en stor del af det øvrige Danmark, men Vestegnens Rideklubs aktiviteter for sommerferiebørnene ville hun ikke sige nej til.

- Jeg kunne godt have holdt sommerferie nu, men jeg har valgt at tage det hele med, for jeg kan godt lide samværet med børnene, så jeg holder ferie senere, fortæller hun.

- Det giver en glæde, at jeg kan se, at de synes, at det er sjovt, de smiler og går trætte hjem, fordi de har brugt hovedet på en helt anden måde. De skal bruge ben, krop, hoved og arme på én gang. Så de bliver stimuleret på en helt anden måde, siger Pernille Krümmel, der gerne vil give sin egen glæde ved de store firbenede dyr videre til skolebørnene.

- Når jeg selv ved, hvor glad jeg er for at ride, så vil jeg gerne give det videre. Og jeg kan se, at mange af børnene har haft en fantastisk oplevelse, når de kommer her.