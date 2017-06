Sommer i kirken: Det hele behøver ikke at dreje sig om Gud

Se billedserie Børnene har fundet ud af, hvad kirken kan tilbyde. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Taastrup - 30. juni 2017

Mens mange er gået i sommerferiemodus, så har den 38-årige sognepræst Eva Kyed Østerlind sammen med kolleger fra Høje Taastrup Kirken tilrettelagt middelalderfestival for 17 børn i alderen 6 til 11 år.

Her oplever præsten nogle anderledes dage i sit arbejde end normalt, og afbrækket fra den normale hverdag passer præsten godt. For mens børnene er blevet klogere på middelalderen, er de også blevet introduceret til, hvad kirken kan tilbyde, skriver DAGBLADET Roskilde.

- Det er dejligt at fortælle børnene om kirken og kristendommen. Gennem de aktiviteter vi laver, så får vi noget viden. Når vi laver dragter, får vi noget viden, og vi får noget at vide, når vi er på løb. Vi bruger mange forskellige indgangsvinkler til at fortælle historien, fortæller Eva Kyed Østerlind, der ser samværet med børnene som en mulighed for at fortælle om, hvad kirken rummer.

- Det er fint at have børnene nogle dage, hvor vi har noget tid sammen, så vi lærer hinanden bedre at kende. Tærsklen ind til kirken bliver lavere, og man ved, at det er sted, hvor man også kan komme på andre tidspunkter end om søndagen. Det synes jeg er ret vigtigt, og det er også én af tankerne bag at lave sådan et arrangement, forklarer præsten.

Med gravsten på området, hvor børnene bliver klogere på kirken og middelalderen, kan spørgsmålene hurtigt dukke op fra de aktive sommerbørn.

- Når vi går oppe på kirkegården og ser et kors, så spørger børnene, hvad det er for et kors, og hvem der ligger der. Og så taler vi om, hvor Jesus blev begravet henne, og at han genopstod igen. Det hele behøver ikke dreje sig om Gud og Jesus, men det kommer meget naturligt, fortæller præsten, der ser de fire dage, som sommeraktiviteten varer, som en god mulighed for at hente inspiration til sit arbejde, når hun kommer tilbage til kirken efter sin egen sommerferie.

- Det ville være skønt at have et citat eller en oplevelse at fortælle om i en prædiken. Og så har vi dannet os nogle erfaringer, hvis vi laver sådan et arrangement en anden gang, lyder det fra Eva Kyed Østerlind.

Middelalderfestivalen i Høje Taastrup Kirke er en del af sommerferieaktiviteterne for børn i Høje-Taastrup Kommune, og det har været gratis at deltage.