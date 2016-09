Søren Grøn fylder 30 år

- Det var faktisk den tidligere formand for 3F i Taastrup, der spurgte mig, om jeg ikke havde lyst til at overtage hans post, fortæller Søren Grøn, der siden november 2015 har haft kasketten på.

Hvordan ser en typisk arbejdsdag ud for en formand for 3F i Høje-Taastrup?

- Det er meget svært at svare på, for der er ikke to dage, som er ens, men det meste af min tid går med at tale med medlemmer og arbejdsgivere. Det går godt for tiden, så jeg er meget positiv. Vi har haft fremgang i de seneste par måneder, hvor der er flere, der melder sig ind end ud, understreger fødselaren.