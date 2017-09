Et flertal i Plan- og Miljøudvalget har åbnet op for, at der kan komme flere spilleautomater i Høje-Taa-strup Kommune. Foto: Christian Mikkelsen Foto: Christian Mikkelsen (Mik)

Send til din ven. X Artiklen: Socialdemokrater frygter for ludomani Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Socialdemokrater frygter for ludomani

Taastrup - 11. september 2017 kl. 15:56 Af Johan Monggaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En frygt for, at der vil kunne skabes ludomaner fik på det seneste møde Miljø- og Planudvalget Socialdemokraterne til at sige nej til et forslag om, at der kan ansøges om at placere gevinstgivende spilleautomathaller i hele kommunen. Siden 2005 har det ellers kun været muligt i regionale fritidsområde i Høje-Taastrup Kommune. Ligesom der også er spilleautomater i Hedehusene. Men selvom Socialdemokraternes to medlemmer af Plan- og Miljøudvalget vendte tommelfingeren nedad til forslaget, så hjalp det ikke meget, da udvalgets fire øvrige medlemmer, der var tilstede til mødet, sagde god for forslaget.

Forslaget var en afgørelsessag, og den skal derfor ikke forbi det øvrige byråd. Derfor kan der nu være mulighed for at sætte spilleautomater op i hele kommunen. Og det ærgrer Socialdemokraternes Ekrem Günbulut, der frygter, at vedtagelsen vil kunne skabe ludomaner rundt om i kommunen.

- Der er virkelig mange familier, der bliver splittet af ludomani. Og jeg kender også mange, der har brugt alle deres indtægter på spillemaskiner, og så har de bagefter ikke råd til at betale deres husleje, og så er der ikke nogen penge til mad. Mange børn bliver også berørt af det. Så for at få bremset ludomanien og skabe mere fattigdom i samfundet, er vi i mod, siger Ekrem Günbulut.

Muligheden for at smide mønter i spilleautomater er der mulighed for i det regionale fritidsområde nord for Roskildevej. Og Ekrem Günbulut mener, at der er nok med de spillemuligheder, der allerede er.

- Mulighederne er der i dag, for dem der har lyst. Man kan bare gå ind på forskellige værtshuse i kommunen. Og så har vi i forvejen en spillehal, der ligger ude på Vesterkøb. Så der er ikke nogen grund til at åbne yderligere, lyder det fra Ekrem Günbulut.

Venstres formand for Miljø- og Planudvalget, Flemming Andersen, deler ikke Socialdemokraternes frygt for, at muligheden for spilleautomater rundt om i hele kommunen vil kunne skabe ludomaner.

- I dag er internettet uendeligt, og der er et hav af tilbud, så jeg tror ikke, at mængden af folk, der ønsker at spille ændrer sig voldsomt, så man skaber en spilafhængighed, der ikke var der i forvejen, da internettet er tilgængeligt for alle, siger Flemming Andersen og fortsætter:

- Men det vil helt sikkert være et emne, vi kommer til at tage stilling til politisk, når og hvis der kommer ansøgninger omkring det.

Læs mere i DAGBLADET mandag.