Smid tøjet: Aflever det gamle tøj på gymnasiet

I forbindelse med Kampagnen Smid Tøjet Danmark som Røde Kors og TV 2 står i spidsen for, har Høje-Taastrup Gymnasium meldt sig som offentligt tøjindsamlingssted. Det betyder, at alle kan indlevere deres brugte tøj hos gymnasiet, hvorefter de sørger for, at Røde Kors modtager det hele.

