Købmand Henrik Andersen. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Smag på Øl i Meny

Taastrup - 24. februar 2017 kl. 07:14 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Torsdag den 30. marts er det igen tid til den årlige øl smagning i Meny i Blåkildecenteret Taastrup, hvor der er mange spændende øl på programmet.

I lighed med de tidligere år vil der være mellem 70-80 forskellige øl at smage på og dertil et let måltid fra slagterafdelingen.

Prisen for arrangementet vil igen i år være 100 kroner pr. person.

- Interessen for vores øl smagning er vokset år for år, og jeg synes, at vores øl leverandører i samarbejde med vores øl entusiastiske medarbejder Jesper Holst har sammensat et rigtigt spændende og godt varieret udvalg i specielle øl fra mange egne af Danmark og udlandet, så der er noget for enhver smag, siger købmand Henrik Andersen og fortsætter:

- Vores kunder har i lang tid spurgt til datoen for, hvornår billetterne kommer til salg, da de glæder sig til denne hyggelige aften med venner og bekendte og smage på de mange forskellige slags øl. Billetterne sælges fra kiosken efter først-til-mølle princippet, og der plejer at være stor rift om billetterne, så det gælder om at være hurtigt ude.

Henrik Andersen glæder sig til at møde kunderne til en hyggelig aften.