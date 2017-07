Når medarbejderne tænker innovativt: Per M. Rasmussen, vedligeholdesestekniker hos Dansk Retursystem, viser den gamle dyse til venstre, den nye til højre. Det var Pers idé at udskifte dyserne i produktionen. Foto: Dansk Retursystem

Små ting gør en stor forskel

De nye dyser er på mange områder en forbedring fra de gamle. De gamle blæsedyser kørte med et lufttryk på 8,5 bar for at blæse flaskerne af båndet i udsorteringen. Denne opgave klarer de nye dyser med et lufttryk på 7 bar. Det svarer til en besparelse på cirka 10 procent i el til kompressoren. Derudover er der flere fordele ved de nye dyser: De er mere præcise, så medarbejderne undgår at skulle flytte flasker manuelt, og de larmer også mindre.