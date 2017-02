Siden 2008 har Økonomiudvalget i Høje-Taastrup hvert år fået en opgørelse om udviklingen i andelen af ansatte med ikke-vestlig baggrund, men nu er der politisk opbakning til et forslag om at droppe det. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Slut med at tælle ansatte efter deres etniske baggrund

Taastrup - 01. februar 2017 kl. 13:43 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kommunen bruger hvert år ressourcer på at opgøre, hvor mange ansatte der har ikke-vestlig baggrund, men det skal nu være slut. Sådan lød meldingen fra byrådet i Høje-Taastrup tirsdag aften, skriver DAGBLADET Roskilde.

Det var Venstre og Dansk Folkeparti, som havde foreslået at afskaffe de årlige opgørelser af kommunens medarbejderes etnicitet.

- I min verden giver det ingen mening at opgøre ens medarbejdere, ud fra hvilken etnicitet man har. Og det giver slet ingen mening at bruge det som et mål i forhold til ens ansættelser, sagde Flemming Andersen (V) på tirsdagens møde.

Siden 2008 har Økonomiudvalget hvert år fået en opgørelse om udviklingen i andelen af ansatte med ikke-vestlig baggrund. Det har dog vist sig, at der i Høje-Taastrup Kommune ingen problemer er med at rekruttere medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk, og at kommunen fint lever op til måltallene.

Inden aftenens møde havde borgmester Michael Ziegler (K) desuden stillet spørgsmål til sagen, og svaret fra administrationen lød, at kommunen ikke gør noget aktivt for at opnå måltallene.

Borgmesteren har også tidligere stillet spørgsmålstegn ved relevansen af den årlige opgørelse, men fik at vide fra Kommunernes Landsforening (KL), at Høje-Taastrup var forpligtiget til at lave opgørelsen.

Det har forslagsstillerne fra Venstre og Dansk Folkeparti udfordret endnu engang, og denne gang lød svaret fra KL, at det ikke er et lovkrav.

- Faktisk oplyser KL, at det alene er et ønske og dermed intet krav om, at kommunen laver denne opgørelse, fortalte Flemming Andersen på mødet.

På den baggrund var der bred enighed i byrådet om, at forslaget skulle sendes til videre behandling i Økonomiudvalget.