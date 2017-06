Rasmus Andersen fra Affaldplus er her i gang med at ?vække? et batteri.

Slip for at kassere: Væk batteriet

»Nu har Miljø- og EnergiCentret fået mulighed for at 'vække' et slumrende batteri. 'Batteri-vækningen' sker i kraft af et godt samarbejde vi har fået med Affaldplus i Næstved. Her har de fået luret af, hvordan man får aktiveret cellerne i batteriet, så det kan arbejde videre,« siger Knud Anker Iversen fra centret.