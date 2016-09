Slankebussen kommer til byen

Ellers kom med, når du ganske gratis kan møde de rullende eksperter, der i september sætter slankebussen i gear for at køre Danmark tyndt.

Med mere end 80 stop i det meste af landet på kun fire uger, er det missionen at møde danskerne, hvor de er, og tilbyde en god oplevelse, der kan booste de gode vaner og give personlig og konkret inspiration til vægttab - eller til at vedligeholde den slanke linje.

Det er ganske gratis at få dette tjek og foregår ved at træde op på en specialvægt.

Siden lanceringen af Nutrilett i 1989 har slankebrandet arbejdet tæt sammen med forbrugerne for at forstå deres behov, håb og mål - for det er svært at ændre livsstil og kostvaner. Nutrilett ved, at det kræver hårdt arbejde, engagement og valg - og at det er muligt. Nutrilett vil inspirere dig til de gode valg, der sætter dig i gang og fastholder dine mål.