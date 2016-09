Skytter fik DM-medaljer

På hold blev det til en bronzemedalje til U15 holdet på 40 skud liggende, bestående af Silje Ubbesen, Maria Andersen og Sara Hvidberg med 1198,7 point. Dette var kun ærgerlige 0,3 point fra sølvmedaljen, eller svarende til at blot ét af de 120 skud skulle have været 3 mm. tættere på skivens centrum for at sølvmedaljerne havde været i hus. Da det var DM debut for både Silje og Maria, som kun har dyrket de olympiske salonriffeldiscipliner i et par måneder, kunne denne lille detalje dog ikke slå skår i glæden, over de vundne medaljer.