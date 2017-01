Brandfolk fra stationen i Taastrup medvirker i en ny serie på DR, der har premiere onsdag den 4. januar kl. 20.30. Foto: Mastiff / DR

Send til din ven. X Artiklen: Skulder ved skulder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skulder ved skulder

Taastrup - 03. januar 2017 kl. 14:09 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er mulighed for at komme tæt på de lokale brandmænd, når DR1 onsdag den 4. januar kl. 20.30 blænder op for serien »Skulder ved skulder«. Her følger man brandmænd fra Taastrup, Aarhus og Randers.

Læs også: Det gjorde indtryk

I det første program kaldes station Taastrups Hold 1 ud til en meget alvorligt ulykke på Køge Bugt Motorvejen, hvor en personbil er blevet krøllet helt sammen mellem to lastbiler. Til brandmændenes store overraskelse, er chaufføren af bilen stadig i live, og de får travlt med at skære personen fri. En opgave der kræver, at brandmændene både er hurtige, nænsomme og gør sig umage på samme tid.

Hos Falck i Taastrup er man glad for at være en del af de i alt seks programmer, og ved nytårsparolen nytårsaftensdag takkede stationsleder Søren Hopff brandfolkene:

»2016 blev også året hvor station Taastrup blev udvalgt til at medvirke i en dokumentarserie på DR1 - »Brandmænd - skulder ved skulder« hvor produktionsselskabet Mastiff skulle komme og være på stationen tre uger dag og nat og følge brandfolkene med henblik på at vise de mennesker der arbejder som brandfolk. Det var en stor og spændende opgave og alle har deltaget fuldt ud for at få produktionen til at forløbe så godt og så flot som muligt. Jeg vil gerne sige tak til alle jer der har deltaget i produktionen.,« sagde Søren Hopff.

relaterede artikler

Et år med bump på vejen 03. januar 2017 kl. 10:06