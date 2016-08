Skoletoiletter skal renoveres

Det er langt fra alle skoletoiletter i Høje-Taastrup Kommune, som er lige attraktive, men nu er der afsat 10,3 millioner kroner til at renovere en række af dem. Foto: Thomas Olsen (arkiv) Foto: THOMAS OLSEN

Taastrup - 01. september 2016 kl. 10:33 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der bliver afsat 10,3 millioner kroner til at renovere toiletter på skolerne i Høje-Taastrup Kommune, men det er alle toiletter, der kan få et løft, skriver DAGBLADET Roskilde.

Pengene til toilet-renoveringen er kommet, fordi byrådet har besluttet at droppe renoveringen af rådhuset til fordel for at bygge nyt, og det frigiver mange millioner kroner på anlægsbudgettet for 2016.

Af de penge har byrådet altså besluttet at afsætte 10,3 millioner kroner til at renovere skoletoiletter.

Det er særligt toiletter på Borgerskolen, Sengeløse Skole, Fløng Skole og Reerslev Skole, som trænger til en kærlig hånd, da de er i en dårligere stand end på de andre skoler i kommunen. Renovering af elevtoiletter på disse skoler vurderes at ville koste 10 millioner kroner.

På henholdsvis Borgerskolen (vinkelbygningen) og Mølleholmskolen er elevtoiletterne renoveret i 2014, men siden da har der været voldsomt hærværk i en grad, så elevtoiletterne bør renoveres for 0,3 millioner kroner, lyder vurderingen fra administrationen.

Og netop den type udgifter skal forsøges forhindret i fremtiden, lød det fra flere sider, da sagen blev behandlet i byrådet.

- Vi kan bruge 50 millioner kroner på at lave forgyldte toiletter, men det ændrer ikke ved, at nogle af eleverne ikke er særlige renlige, når de går på toilettet. Jeg har hørt historier om elever, der har lavet afføring ude foran toiletterne. Så derfor tror jeg også, at vi har brug for at få noget opdragelse ind på skolerne, så vi kan lære eleverne at bruge toiletterne til det, de er beregnet til, sagde Thomas Bak (S).

Det er dog ikke sikket, at kommunen kan nå at renovere alle de ønskede toiletter, skriver DAGBLADET Roskilde.

- Der er en usikkerhed om, hvorvidt kan nå det fulde omkring renovering af skoletoiletter, og det er vigtigt at få sagt i forhold til at forventningsafstemme. For i det omfang, vi ikke når at bruge de 10 millioner, kan vi ikke per automatik rykke dem ind i 2017, fordi der har vi igen problemet med anlægsrammen, understreger borgmester Michael Ziegler (K).

Og de kommunale renoveringsprojekter foregår ikke så nemt som hjemme i privaten, hvor man bare ringer til en håndværker.

- Det er ikke nok bare at have pengene. Opgaverne skal projekteres og sendes i udbud, så der ligger lidt arbejde bag, siger borgmesteren som forklaring på, at alle projekter måske ikke kan nås i år.