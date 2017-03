Se billedserie De nye læringsrum bliver skabt i samarbejde med LEGO Education. Foto: Høje-Taastrup Kommune

Skoler får LEGO-læringsrum

Taastrup - 03. marts 2017 kl. 10:03 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

LEGO Education er med, når der i foråret skal etableres nye læringsrum på Hedehusene Skole og Charlotteskolen i Høje-Taastrup Kommune, hvor fremtidens undervisning kan begynde.

De to skoler skal lægges sammen med den kommende skole i Nærheden, men indtil den står færdig i 2021, tager skolerne allerede nu hul på de nye undervisningsformer, som skal bruges i fremtiden.

Det sker altså med to læringsrum, som indrettes i samarbejde med LEGO Education, som også vil bistå med at gøre de nye læringsrum til en værdifuld del af den daglige undervisning.

- Hedehusene Skole og Charlotteskolen får i de kommende år rollen som spydspids-skoler for den undervisningsform, der skal kendetegne den nye skole i Nærheden, og som alle Høje-Taastrup Kommunes skoler skal inspireres og udvikles af. Derfor tager vi allerede nu en række initiativer på de to skoler for at udvikle fremtidens undervisning, fortæller borgmester Michael Ziegler (K).

Han understreger, at på fremtidens skole vil undervisningsmiljøet i langt højere grad få præg af at være et værksteds- og laboratoriemiljø. Her skal eleverne lære ved at bygge, eksperimentere og idéudvikle og ved at bruge deres naturlige nysgerrighed og skabertrang som afsæt for læring og udvikling.

- Den undervisningsform vil vi gerne have i gang og understøtte, og de to nye læringsrum vil i indretning og udstyr skabe mulighed for undervisning, hvor eleverne i praksis kan arbejde med vedvarende energi fra sol, vind og vand, bygge mekaniske modeller eller bygge robotter med mere, fortæller Kurt Scheelsbeck (K), formand for institutions- og skoleudvalget.

For nylig har en delegation med lærere og pædagoger fra Høje-Taastrup Kommune besøgt Billund Skole og International School Billund, som har erfaringer med opbygning af læringsrum på denne måde i kraft af deres samarbejde med LEGO.

Delegationen fik levende billeder af en skole, hvor lærere og pædagoger samarbejder om at støtte eleverne i deres projektarbejde, hvor eleverne har større indflydelse på læringsprocesserne og er langt mere engagerede, og hvor fagene integreres på tværs i projektarbejdet.

Processen med udviklingen af fremtidens folkeskole indebærer også, at Hedehusene Skole og Charlotteskolen i det kommende skoleår tilrettelægger to perioder af 14 dage, hvor al undervisning får karakter af tværfagligt projektarbejde.

Desuden iværksættes kompetenceudvikling for medarbejderne, så alle bliver rustet til fremtidens folkeskole i Høje-Taastrup Kommune.