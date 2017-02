Selsmoseskolen (billedet) og Gadehaveskolen fusioneres først for alvor i skoleåret 2018/19. Foto: Elmer Madsen

Skolefusion udskydes et år

Taastrup - 14. februar 2017 kl. 11:36 Af Pernille Rohde Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De arbejdsgrupper, der er i gang med at planlægge fusionen mellem Gadehaveskolen og Selsmoseskolen får et år mere til deres arbejde.

Institutions- og skoleudvalget anbefalede på sit sidste møde at man venter et år med selve fusionen og ændring af skoledistrikter, blandt andet fordi boligselskabet KAB er blevet inddraget i projektet med at opføre et nyt børnehus i Taastrupgaard og fordi der har været længerevarende sygdom i ledelsen på Selsmoseskolen.

På Selsmoseskolen har man desuden fået et påbud fra Arbejdstilsynet, hvor det har været nødvendigt at prioritere trivsel og arbejdsmiljø. Lærerne på skolen har desuden givet udtryk for, at de føler sig pressede og ønsker mere tid til planlægning.

Formand for institutions- og skoleudvalget, Kurt Scheelsbeck (K) oplyser, at man fra politisk side har bedt administrationen om et notat om påduddet fra Arbejdstilsynet.

6.klasser flytter i 2017 Selvom selve fusionen udskydes, fastholder man, at elever på Selsmoseskolen, som skal i 6. klasse til sommer, fortsætter på Gadehaveskolen. De andre udskolingselever herfra fortsætter på Selsmoseskolen.

Ansættelsen af en fælles skoleleder og oprettelse af en fælles bestyrelse og administration vil man også gennemføre inden den endelige fusion, så de kan være med til planlægningsarbejdet.

Hvordan organiseres SFO? Institutions- og skoleudvalget har fået tilføjet et ekstra punkt til sagen om den udsatte fusion. Politikerne ønsker en sagsfremstilling om, hvordan man organiserer SFO på skolens to matrikler. Fordi Selsmoseskolen hidtil har været heldagsskole, har skolen ingen SFO, men med fusionen nedsættes timetallet og en SFO vil sandsynligvis blive nødvendig.