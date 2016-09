En skitse over skoledistrikterne i den østlige del af Høje-Taastrup Kommune. Farverne markerer de nuværende skoledistrikter, mens de tykke røde streger markerer de nye distrikter.

Skoledistrikter skal ændres

Taastrup - 14. september 2016 kl. 17:04 Af Stina Felby Egerup

Flere nybyggerier og en forventning om flere elever gør, at skoledistrikterne i Høje-Taastrup Kommune nu bliver justeret, skriver DAGBLADET Roskilde.

Der er blandt andet gang i nybyggeriet på det nedlagte Rønnevangscenters grund, og det betyder en tilvækst af elever til Borgerskolen. Samtidig er der planlagt en del byggeri ved City 2, som vil betyde flere elever til Torstorp Skole.

Derfor bliver Mølleholmskolens distrikt nu foreslået øget, så en del af Borgerskolens distrikt bliver overflyttet hertil.

- Vi kan se, at kapaciteten på Mølleholmskolen ikke bliver udnyttet optimalt, men med de nye ændringer ser det hele ud til at gå fornuftigt op, siger Kurt Scheelsbeck (K), formand for institutions- og skoleudvalget.

Mølleholmskolen er bygget til fire spor, men er i dag højst tre-sporet på de fleste årgange. Derfor får skolen nu en del af Borgerskolens nuværende distrikt.

Borgerskolen får til gengæld hele den gamle Rønnevangsskoles distrikt, så den også får den halvdel, som ellers hører til Torstorp Skole. På den måde får Borgerskolen samme elevtal som i dag, skriver DAGBLADET Roskilde.

Torstorp Skole får til gengæld tillagt området ved Kragehave Vest, som i dag er en del af Gadehaveskolens distrikt. Det giver skolen mulighed for tiltrække elever fra dette område, ligesom den får den nødvendige kapacitet til at opsuge elever fra kommende nybyggeri i Høje Taastrup C.

- Det har været svært at få forældrene i Kragehave Vest til at vælge Gadehaveskolen, som de hører til, men vi håber, at det med ændringen til Torstorp Skole bliver nemmere at få forældrene til at vælge distriktsskolen, siger Kurt Scheelsbeck.

Også i den vestlige del af kommunen sker der ændringer, idet de to områder vest for motortrafikvejen, der i dag er ubeboede, tillægges Charlotteskolen, således at kommunen ikke på et senere tidspunkt skal bygge en tunnel eller gangbro, for at kommende elever i de to områder kan krydse motortrafikvejen sikkert.

Grænsen mellem Charlotteskolen og Reerslev skole er i dag meget ujævn med små lommer i Charlotteskolens distrikt. Distrikterne bliver nu rettet til, så de bliver mere regelrette, inden der bygges i området.

Forslaget til de nye skoledistrikter skal behandles på næste byrådsmøde, inden det bliver sendt i høring, skriver DAGBLADET Roskilde.

Først herefter vil der blive taget en endelig beslutning om skoledistrikternes fremtid.