Skoledistrikt skal måske ændres: Her skal Nærhedens børn gå i skole

For ikke at få for få elever på Hedehusene Skole og for at sikre tryghed for forældre, der flytter til Nærheden, har et enigt Institutions- og Skoleudvalg har netop vedtaget at sende et forslag i høring blandt skolebestyrelserne. Et forslag, der går ud på at kommende skoleelever fra Nærheden fra det næste skoleår kommer til at høre under skoledistriktet for Hedehusene Skole. Sådan som det er i dag, hører skoledistriktet for Nærheden til under Charlotteskolens skoledistrikt.