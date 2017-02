Der er mulighed for at stå på ski i Hedeland i weekenden. Foto: Privat

Skicenter Hedeland åbner i weekenden

Taastrup - 10. februar 2017

Hedeland Skicenter, som er Danmarks største alpine skianlæg, åbner for anden gang i år.

Vejrudsigten ser gunstig ud med masser af frost og det har givet mulighed for at producere sne selv samtidig med at skicentret har fået lidt hjælp ovenfra i løbet af ugen.

Derfor åbner Skicenter Hedeland i weekenden. Der vil være åbent fra klokken 10.00-17.00 både i morgen lørdag den 11. februar og på søndag den 12. februar.

- Det er anden gang, vi åbner i år og vi glæder os til at byde en masse glade skiløbere velkommen. Vi har denne gang fået lidt sne fra naturens side og så selv lavet kunstsne for at få optimale betingelser, siger Kenneth Bødker, der er bestyrelsesmedlem i Roskilde Skiklub.

Ved sidste åbning af skibakken var der generalprøve på den nye skilift som er blevet opsat op til denne sæson. Det er en tallerkenlift, som man kender det fra skiferien i udlandet og en opgradering af skioplevelsen på Skicenter Hedeland. De glade skiløbere vil komme op toppen af bakken hurtigere og mere bekvemt end tidligere.

- Heldigvis tog gæsterne godt imod vores nye skilift i januar, da vi holdt åbent for første gang i år, udtaler formand for Roskilde Skiklub, Kim Truensen.

Skicenter Hedeland har alle de faciliteter, man forbinder med alpint skiløb. Og så er der lys på bakken, hvilket gør det muligt at stå på ski længe efter mørkets frembrud.

- I Hedeland tilbyder vi rigtig gode muligheder for at komme ud og pudse formen af med familie og venner, så man kan blive klar til en kommende skiferie, siger formand for Roskilde Skiklub, Kim Truesen og tilføjer:

- Vi gør i hvert fald alt for at skabe betingelserne for hyggelige og sjove dage på skibakken.

Der tages forbehold for at vejrudsigten ændrer sig, så det mod forventning ikke bliver muligt at holde bakken åben for skiløb. Skigæsterne opfordres derfor til at følge med på www.roskildeskiklub.dk/skibakken/eller www.facebook.com/HedelandSkicenter.

Beliggenhed: Skicenteret er beliggende i Hedeland natur- og fritidsområde, syd for Hedehusene. Indkørsel ad Tranemosevej, over for Reerslev Kirke.

Lifter og sværhedsgrad: Skibakken er kunstigt anlagt i midten af 1980'erne, og betjenes af tre lifte, to tallerkenlifte i venstre side, og en børnelift i højre. Lifternes samlede kapacitet er ca. 1.800 personer i timen. Faldhøjden på bakken er 45 meter, og den er 282 meter lang.

På den første tredjedel har bakken en hældning på 27,42 procent, hvilket svarer til en rød piste. Den midterste tredjedel hælder 15,85 procent, der lige akkurat kan angive blå. Nederste tredjedel er hælder 2,85 procent, så det er en ekstremt svag grøn. Alt i alt kan en tur fra toppen og ned betegnes som en tur på en blå piste, omend i den lette ende af blå.

I venstre side af bakken findes der en snowpark, med forskellige rails og bokse. Kælkning på bakken er ikke tilladt, men der er mulighed for at kælke til højre for børneliften.

Bakken er belyst, og Hedeland Skicenter råder over fire snekanoner, så bakken kan dækkes af kunstsne, når der er vedvarende frostvejr. I sæsonen 2012/2013 blev der anskaffet en pistemaskine, så sneen kan blive præpareret perfekt, hvilket gør det muligt at udvidet sæsonen i forhold til tidligere, hvis vejret tillader det.

Udlejning af ski, støvler og hjelme:Skicenter Hedeland råder over Danmarks måske største skistald med over 300 par ski til udlejning, mere end 400 par støvler samt ca. 100 hjelme.

Skiskole: Roskilde Skiklub tilstræber at arrangere skiskole i de weekender, der holdes åbent.

Mad og drikke: Det er muligt at købe mad og drikke i det hyggelige klubhus, hvor man også kan få varmen. Medbragt mad kan også nydes i spiseområdet