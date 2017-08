Se billedserie For 3.g?erne er idrætsdagen lidt mere afslappende end den har været de andre år. Her er det Victor, Mathias fra 3.k og Magne fra 3.y der slapper af. Foto: Anders Jensen

Send til din ven. X Artiklen: Sjov på land - og i vand Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sjov på land - og i vand

Taastrup - 22. august 2017 kl. 07:01 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Igen i år bød Høje-Taastrup Gymnasium eleverne velkommen med idrætsdagen fredag den 18. august ved Albertslund Badesø.

Både de nye elever i 1.g og 1.hf og de rutinerede 2. - og 3. årselever nød dagen, der bød på masser af sjov og leg.

Basket, beachvolley og ballebold

For Hadiya Ahmadi og Mariam Heidari er det første gang, de deltager i gymnasiets idrætsdag.

De to piger er lige startet i 1.g på gymnasiet. Hadiya er på det hold, der dyster i vand, mens Mariam er på landholdet. For vandholdet er der bl.a. leg på badesøens badedyr, stafet i vandrutschebanerne, vandpolo og beachvolley på programmet, mens landholdet dyster i 'ballefodbold', forhindringsbaner, street basket og beachvolley. Begge piger synes, det er sjovt at være med og går til disciplinerne med masser af energi. »Jeg blev trådt på og alt muligt i basket, men det sjovt at være her,« lyder det grinende fra Mariam.

Man lærer hinanden at kende

Ingrid Husted Rasmussen er også lige begyndt i 1.g.

Hun begyndte en uge senere end de andre elever, så for hende er det kun anden dag med hendes nye klasse.

- Jeg er virkelig glad - alle fra klassen er vildt søde, og det er sjovt at være med, kommenterer Ingrid på vej ind på beachvolleybanen, hvor det dog ser ud til, at der kun er to fra klassen, der er kommet endnu.

- Det bliver nok fint alligevel. Jeg har godt nok et princip om ikke at løbe, men det går vel, griner hun.

Hurtigt indfinder resten af holdet sig, og Orange får alligevel stillet et hold til beachvolley.

3.g'erne kan slappe lidt af

I nogle af strandstolene ligger det meste af 3.k og slapper af.

Lucas Meggele Aabech's selvtillid fejler ingenting.

- De sidste to år har jeg kæmpet for at klassen skulle vinde alle disciplinerne på land. I år slapper jeg lidt af og lader de andre lave arbejdet, siger han.

Klassekammeraten Fatma Al Hazbar er enig med Lucas og griner:

- De er jo ret små, 1.g'erne, så det er ikke så svært at vinde i år.

Der går dog ikke lang tid før 3.k'ernes pause er slut - der er brug for hele klassen for at vinde forhindringsbanen, så både Lucas og Fatma må rejse sig fra strandstolene.

Tovtrækning uden overraskelser

Ved middagstid begynder alle eleverne at samles på de grønne områder bag ved badesøen, og det er tydeligt, at det trækker op til dagens spændende afslutning: Tovtrækningen.

Første trækning er forholdsvis jævnbyrdig: På den ene side trækker alle de nye elever i 1.g, på den anden side 2.g'erne. De nye vinder. Anden trækning er som regel noget mere forudsigelig, og således også i år: 3.g'erne og 2.hf'erne vinder igen over lærerne.

- Ja, de er jo noget tungere, lyder en kommentar fra en slagen lærer.

Endnu en god idrætsdag ved badesøen er afsluttet - og om aftenen kunne eleverne more sig ved den årlige introfest.