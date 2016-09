Silas Holst er ambassadør for HOPE

Silas Holst er kendt fra 'Vild med Dans' og fra en lang række musicalsucceser gennem de senere år bl.a. Grease, Dirty Dancing og Crazy For You. I øjeblikket er Silas i gang med prøverne på Anything Goes, der har premiere på Det Ny Teater den 22. september. Silas Holst har også deltaget i Melodi Grandprix'et i 2010.

HOPE er et ensemble under Høje-Taastrup Kommunale Musikskole og startet med midler fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Det er meningen at skaffe et større korps af ambassadører. Desværre udløber bevillingen med udgangen af dette år og vi har brug for ambassadører, der i kraft af deres anerkendelse kan være med til at skabe kontakt til private tilskudsgivere,« siger musikskoleleder Jan Hansen.