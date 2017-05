Se billedserie De tre munke var barske overfor bonden, som måtte betale alt hvad han ejede som aflad. Foto: Pernille Rohde

Sigurd var i byen: Luther på 60 minutter

Taastrup - 23. maj 2017 kl. 06:34 Af Pernille Rohde Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selvom solen skinnede fra en skyfri himmel søndag eftermiddag, var alle stole i Taastrup Teater og musikhus fuldt besat, da Sigurd Barrett og hans band indtog scenen for at fortælle og synge om Luther.

Sigurd fejrer 500 året for reformationen med et show og en bog for børn om emnet og der er ingen tvivl om, at de børn, der så showet søndag eftermiddag nu ved en hel del mere om, hvem Luther var og hvorfor han er vigtig for vores historie.

Showet blev indledt med, at tre munke (Sigurd som overmunk) fik en fattig bonde til at udlevere alle de penge han ejede til kirken, fordi han var kommet til at tage en guldkæde, som var kirkens ejendom.

»Du skal betale alle dine penge til kirken og så får du et afladsbrev. Vi skal bruge mange penge, for vi er ved at bygge den store Peterskirken i Rom,« sagde overmunken. Og den fattige bonde stod ulykkelig tilbage, selvom han nu havde fået aflad og kunne se bort fra sine synder.

Samvittighed

Sigurd forklarede, at Martin Luther blandt andet blev meget fortørnet over, at kirken afkrævede så store summer fra folket og at samvittighed var et begreb, han lagde meget vægt på, da han skrev sine 95 sætninger om, hvordan han syntes, en ny kirke skulle indrettes.

Showet om det for børn lidt komplicerede emne blev fortalt på en måde, så alle kunne være med og børnene i salen blev flittigt inddraget. De skulle både synge med og svare på spørgsmål og det var der stor lyst til i salen. Det lille tøjdyr Snapper bidrog til sjov og ballade med sine fjollede kommentarer

Det var kirkerne i Høje-Taastrup Provsti, der stod for arrangementet i anledning af 500 året for reformationen og billetterne var gratis.

Med sig havde Sigurd et band bestående af Martin Klausen på trommer, Bjarne Christensen på bas og Eskild Dohn på guitar.

Efter showet der varede 60 minutter, gav Sigurd autografer i foyeren og man kunne købe hans bøger om Danmarkshistorien og Martin Luther.