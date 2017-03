Sidste frist til Taastrup Løbet

»Ingen andre løb i Danmark, ja måske i verden, har været afholdt 500 gange. Hver eneste måned, sommer og vinter uden én eneste aflysning uanset vejr og vind. Det er TIK Løberne stolte af, og vi som Taastrupborgere kan glæde os over at bo i en så dejlig idrætskommune,« siger Finn R Andersen.

Helt tilbage i 1974 fik TIK Løberne den idé at arrangere et lokalt motionsløb. Ja, egentlig startede TIK Gymnastik allerede i 1972 med at arrangere løb ind i mellem, men i 1974 blev TIK Løberne etableret som selvstændig forening og Taastrup Løbet blev et fast månedlig løb. Der er ingen, der har løbet alle 500 løb. Men Per Rohwedder og Bjarne Pedersen har begge løbet flere end 400 løb. Der er flere end 50 løbere, der har gennemført mindst 100 løb og mange af dem kommer til løb 500.