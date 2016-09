Se billedserie Børnene i Sengeløse fik forleden besøg af Rasmus Klump. Foto: Børneulykkesfonden

Sengeløse Børnehave er originale og humoristiske

Taastrup - 06. september 2016 kl. 12:54 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Onsdag den 31. august fik Sengeløse Børnehave besøg af en dejlig stor bamse i en helt særlig anledning.

- Vi har taget Rasmus Klump under armen i dag for at sige tak til Sengeløse Børnehave for deres fine billede til SolSikker-konkurrencen, fortæller Marie Bødtker, der er PR- og Kommunikationsansvarlig hos Børneulykkesfonden.

Børnehavebørnene har vundet et besøg af Rasmus Klump, fordi de har deltaget i en konkurrence, som en del af kampagnen SolSikker. Mere specifikt har de indsendt et billede, der er klippet sammen af fire mindre billeder med alle børnehavebørnene klædt ud som solsikker.

På billedet viste børnene i fællesskab, hvordan de som solsikker voksede fra frø til blomst - og så havde de også gemt et par solcremer på billedet som en lille leg.

- Det var originalt og humoristisk og fortjente et besøg af Rasmus Klump, syntes vi. Det er dejligt at se, hvor stor en oplevelse det er for børnene at møde Rasmus Klump, og så benytter vi også lejligheden i dag til lige at repetere med børnene, hvad det nu er, man skal huske i solen - nemlig skygge, solhat og solcreme, siger Marie Bødtker.

SolSikker-kampagne Derma og Børneulykkesfonden står bag kampagnen SolSikker, som afholdes for andet år i træk.

I alt har mere end 700 institutioner og 42.000 børn været med i kampagnen i 2016. Målet med kampagnen er at gøre flere børn og voksne bevidste om vigtigheden af at beskytte sig mod solens stærke stråler med solcreme og følge de officielle solråd. SolSikker henvender sig til børnehaver i hele landet, fordi Børneulykkesfonden og Derma har en ambition om at få inkorporeret læringen om solcreme og solrådene i institutionen på en sjov måde med henblik på at nedbringe antallet af solskader.

- Cirka 42.000 børn over hele landet har i år været med i Børneulykkesfonden og Dermas SolSikker-kampagne, og det er vi rigtig glade for, siger Marie Bødtker og tilføjer:

- Når man leger mange timer udenfor om sommeren, er det vigtigt at huske solbeskyttelse. Vi håber, at kampagnen har været med til at huske både børn og pædagoger på, hvor vigtigt det er at passe på sig selv og hinanden i solen.