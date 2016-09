Se billedserie TFC spillede i lørdags den 10 september mod Roskilde KFUM. Kampen endte uafgjort med 1-1. Foto: Egon Sahl Pedersen

Sen udligning forhindrer TFC-sejr- resultat 1-1

Taastrup - 12. september 2016 kl. 11:58 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Taastrup FC skulle til Roskilde lørdag eftermiddag for at spille med Roskilde KFUM.

Holdet skulle forsøge at revanchere forårets forsmædelige 0-7 nederlag.

Roskilde KFUM startede kampen friskt og havde allerede i 2. minut et nærgående forsøg efter hjørnespark. Mads Henriksen fik dog verfet bolden over overliggeren.

TFC startede lidt afventende, og forsøgte så vidt muligt at holde bolden i egne rækker, men havde svært ved at spille sig op gennem banen. Omkring den halve time havde Roskilde KFUM flere nærgående forsøg - dog var Mads Henriksen på plads ved alle tilfælde.

Generelt havde TFC svært ved at skabe chancer - dog førte flot sammenspil mellem Julius Lip og Tonni Adamsen til at Julius Lip blev spillet alene med målmanden i 42. minut - dog kom målmanden flot ud og fik blokeret afslutningen.

Pausestilling 0-0 kunne TFC være bedst tilfreds med. Holdet kom dog bedre med som halvlegen skred frem, så der var forhåbninger til 2. halvleg.

Roskilde KFUM startede 2. halvleg med brask og bram - allerede efter få sekunder brændte det på i Taastrup's straffesparksfelt. Roskilde havde yderligere et par store chancer i de indledende minutter af 2. halvleg og tilskuerne tænkte, hvor længe det mon ville blive ved med at gå godt.

Nærmest ud af det blå kom Taastrup så foran. I det 56. minut fik Taastrup chancen for at udnytte en omstillings-situation. En virkelig god tværpasning af Michael Kossmann bragte Tobias Lindhardsen alene med målmanden - og chancen blev sikkert sparket i nettet. På ingen måde fortjent - men Taastrup skal roses for at udnytte chancen når den kom.

Roskilde KFUM var tæt på at udligne med det samme - men Taastrup fik reddet på målstregen i det 58. minut.

Herefter får Taastrup bedre styr på Roskilde KFUM - forsvaret står godt og på trods af at Roskilde KFUM presser på kommer de ikke rigtig frem til de store chancer. Gentagne gange får Taastrup muligheden får at køre på omstillinger - desværre mangler lige den sidste kvalitet til at måske lukke kampen til 2-0. Denne periode er den bedste i hele kampen for Taastrup FC. De sidste 10 minutter intensiveres presset dog, et hovedstød rammer overliggeren og Mads Henriksen redder også ved et par tilfælde. Desværre går det galt i 4. tillægsminut. En dødbold lægges ind i Taastrup's felt og en Roskilde spiller kommer øverst og pander bolden i nettet.

Meget ærgerligt når nu det sker så sent - men på ingen måde ufortjent set over hele kampen.

Efter et par minutters spil mere - uden de store chancer - fløjter dommeren kampen af.

Cheftræner Tommy Olsen roste efter kampen sit hold for en fantastisk flot fighter præstation - og var selvfølgelig bitter over den meget sene udligning. I forhold til sidste års kampe mod Roskilde KFUM ser han dog klar fremgang for holdet.

Kampens spiller blev Daniel Markussen som leverede en meget flot kamp i midterforsvaret.