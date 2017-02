Seks pokaler og en Europa-rekord

Søndag den 5. februar deltog 15 skytter fra TIK bueskydning i den årlige Frederiksborgpokal i Hillerød. Der var deltagere i otte klasser og klasserne er opdelt efter køn og afstand; otte meter for skytter på 11 år og ned efter, 12 meter for skytter mellem 12 år og 15 år og 18 meter for skytter på 16 år og opefter.

Alle de lokale skytter har travlt med at deltage i stævner. Her i februar er der SM i Lyngby, I marts afholder TIK Bueskydning DM for Senior og DM for ungdom er i Varde. Fra 7 til 12. marts er der EM indendørs i Vittel i Frankrig. Her deltager 14 skytter fra Danmark og de otte er fra TIK Bueskydning. Det er Martin Damsbo, Erika Anear, Tanja Amdi, Sarah Sönnichsen, Rand Degn, Sasha Rasmussen, Sune Rasmussen og Mikkel Rasmussen. Alle skytter har kvalifikaseret sig ved at skyde A-kravet.