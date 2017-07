Se billedserie Rosa på 11 år skyder her med et stativ. Men hun synes faktisk det er nemmere uden stativet. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Se video og billeder: Koncentration, krudt og kaliber .22 Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se video og billeder: Koncentration, krudt og kaliber .22

Taastrup - 19. juli 2017 kl. 15:24 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Taastrup: Bang, bang... Bang. Lyden af skud brager gennem luften på skydebanen fra enden af revolverne, som de tre børn holder i hånden.

Alexander på 13, Rosa på 11 og Sebastian på 13, som alle kommer fra Høje-Taastrup Kommune, prøver i denne uge kræfter med at skyde med revolvere på en indendørs skydebane, der ligger under Parkskolen i Taastrup, som en del af Høje-Taastrup Kommunes Aktiv Sommer. Det skriver DAGBLADET Roskilde.

- Det er sjovt at prøve et våben og bruge det, uden at det er farligt. Det er fedt, at man ikke kun kan bruge det for at dræbe, men også for sjov, siger Alexander, inden han tager høreværn på og går på skydebanen med en revolver i hånden.

Det er Kim Kristiansen, der instruerer børnene.

Han er ansat i Forsvaret og har blandt andet været lærer på Høje-Taastrup Gymnasium, og så er han formand for Taastrup Sortkrudtskytter, som står for denne uges skydning for børn og unge i Høje-­Taastrup Kommune.

Han fortæller, at skydning kan bruges til at holde fokus.

- Skydning handler enormt meget om psykologi og have styr på vejrt­rækning og pulsen. Har man følelsen af ikke at slappe af, så kan man direkte se det på skydningen. Derfor kan skydning være godt for folk med koncentrationsbesvær, fordi man arbejder med at kunne lukke alt andet ude og ­fokusere, fortæller Kim Kristiansen.

Skydning er positivt Han bruger en uge af sin ferie på at give viden videre til børnene, som får en god oplevelse.

- Det er fordi, jeg vil prøve at vise dem et alternativt foreningsliv, og jeg håber at udbrede kendskabet til skydningen og afmystificere skydning som noget voldeligt, og at man i stedet kan bruge det til noget positivt, siger Kim Kristiansen og fortæller, at skydning kan hjælpe, hvis man for eksempel mangler selvtillid.

- Skydning kan give en selvtillid, fordi man gør noget, der er svært og uoverskueligt, til noget, der kan lade sig gøre. Så man bliver udfordret på et tilpas ­niveau, og hele tiden bygger man på, siger formanden og instruktøren.

Rosa, Alexander og Sebastian synes også det er fedt at prøve, og allerede på de første dage er de blevet meget bedre.

- Og vi regner med at vi ­bliver bedre resten af ugen, når øver os, siger Alexander.

I begyndelsen skød de tre med et stativ til at holde ­revolveren, men efterfølgende fjernede de stativet og skulle holde revolveren med to hænder.

- Det er meget nemmere at skyde uden stativ, siger Rosa, mens Alexander og Sebastian bakker op.

- Og man føler sig mere fri, siger Sebastian.

Læs mere i DAGBLADET Roskilde onsdag.

Se video her: