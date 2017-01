Se billedserie Hedehusene Skoles elever blev foreviget på et luftfoto. Foto: Maria Trøigaard

Send til din ven. X Artiklen: Se video og billeder: 100 år fejret med lagkageløb og rap Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se video og billeder: 100 år fejret med lagkageløb og rap

Taastrup - 07. januar 2017 kl. 10:14 Af Pernille Rohde Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Søndag den 8. januar fylder Hedehusene Skole 100 år, men skolen valgte at fejre det fredag, så både elever og lærere kunne være med. Og det blev en festlig dag.

Morgenen begyndte med koncert i festsalen. Rapperen Mund de Carlo optrådte med en fødselsdagssang han har skrevet til skolen og eleverne sang glade med. Aimable Usabimana fra 8.a gik også på scenen og gav en fantastisk rap, som fik hele salen til at huje og klappe.

Disciplin og lussinger

Forinden holdt borgmester Michael Ziegler tale og han ønskede alle et stort tillykke med de 100 år og fortalte lidt om, hvordan livet var dengang, Hedehusene Skole åbnede.

»Her var ingen fjernsyn, ingen pc, ingen telefoner i de almindelige hjem og der bar kun ganske få biler på grusvejene i Danmark dengang,« sagde han.

Han fortalte også om, hvordan skolebørns liv har ændret sig:

»De fleste børn stod meget tidligt op for at hjælpe til, inden de skulle i skole. For 100 år siden var der en helt anden disciplin i klassen, end vi kender det i dag. Dengang måtte læreren godt slå eleverne, hvis de ikke opførte sig ordentligt, sov i timerne eller ikke havde lavet lektier. Så vankede der lussinger eller slag med spanskrør. Det var ikke så underligt, at mange børn var bange for at gå i skole dengang,« sagde borgmesteren.

Efter koncerten stillede alle elever op til et luftfoto, så det nu er foreviget, hvem der gik på skolen, da den rundede 100 år.

Så var det tid til at fejre skolens fødselsdag med lagkage og dem blev eleverne sendt ud på et løb for at fremstille.

0.a startede med at få udleveret lagkagebunde i skolekøkkenet og derefter skulle de videre til forskellige lokaler for at få kagecreme og fyld. Klasserne blev sendt af sted med fem minutters mellemrum på lagkageløbet og det endte med at alle klasser havde fremstillet to lagkager hver, som de hyggede sig med at spise i klasselokalerne.

Om eftermiddagen var alle medarbejdere, tidligere medarbejdere og samarbejdspartnere inviteret til reception og om aftenen var der middag på lærerværelset.

5. klasser spiller teater

100 års-fødselsdagen bliver også fejret med en jubilæumsforestilling på Taastrup Teater den 18. januar, hvor 5. klasserne spiller stykket: H.C.Andersen fortæller. Her er skolens elever og deres familier inviteret med og der bliver i den anledning trykt en jubilæumsfolder med billeder og historier fra de 100 år, som Hedehusene Skole har eksisteret.