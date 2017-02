Se kunst om hjerner

Udstillingen kan ses i Handicaporganisationernes Hus på Blekinge Boulevard 2 tirsdag den 14. marts og torsdag den 16. marts - begge dage kl. 15.00-17.00, hvor du også kan møde repræsentanter fra foreningerne. Her vil arrangørerne gerne se dig til lidt let at drikke, imens man beundrer de fine værker, som alle har hjernen i fokus. Bodil Busk Laursen, fhv. direktør for Kunstindustrimuseet, har sat udstillingen op, mens Hjernesagens ambassadør komiker Sebastian Dorset står for underholdningen.