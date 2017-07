I 2013 blev 18 kilometer-stenen genopsat på sin oprindelige plads på nuværende Taastrup Hovedgade 90 ­efter at have været forsvundet i en årrække og siden fundet igen i 2009. Foto: Lisbeth Jansen

Se fortidens pejlemærker: Sten viser afstand til ­hovedstaden

Rundt omkring i Høje-Taastrup Kommunes landskab er der såkaldte fortidsminder, der måske vil være et besøg værd for borgerne.

Nogle er næsten ubemærket sunket halvt ned i jorden, andre står stolt og med malede røde tal vendt ud mod eksempelvis Hovedgaden i Hedehusene, Roskildevej og Taastrup Hovedgade. Men fælles for alle de kilometersten, der er at finde rundt omkring langs hovedvejene i Høje-Taastrup, er at de er fredede og vidner om, at Danmark i starten af 1900-årene gik fra måleneheden mil til kilo­meter, hvorfor det var nødvendigt med en ny afstandsmarkering i stedet for de eksisterende milepæle langs hovedvejene.