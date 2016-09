Se billederne: Veteransport fejrede 20 år

Se billedserie Borgmester Michael Ziegler deltog i fredagens fejring og kaldte blandt andet Veteransport for et af kommunens fyrtårne. Foto: Kenn Thomsen

Taastrup - 09. september 2016

På 20 år har Veteransport i TIK i Høje-Taastrup udviklet sig fra en forening med 42 medlemmer til én med over 1000 medlemmer. Det blev fejret ved en stor jubilæumsreception fredag eftermiddag med tæt ved 400 gæster, skriver DAGBLADET Roskilde.

Veteransport i TIK tilbyder i dag 19 forskellige motions- og idrætsaktiviteter suppleret med masser af socialt samvær og rejser.

Desværre var kvinden, der var startskuddet til det hele, ikke med til at fejre jubilæet fredag. Vibeke Franzen, som har været formand for foreningen i alle 20 år, er indlagt på Hvidovre Hospital, hvor hun efter en operation i albuen er blevet ramt af en alvorlig infektion i hele kroppen, som med kraftig antibiotikamedicinering også er gået ud over lungekapacitet. Hendes tilstand er dog stabil nu, oplyste hendes mand, Erhardt Franzen, til de mange fremmødte gæster.

Erhardt Franzen, som er tidligere mangeårig formand for TIK, havde derfor fået det ærefulde hverv at sige et par ord ved jubilæet. Han hæftede sig blandt andet ved, at Veteransport med over 1000 medlemmer nu er en af de største enkeltforeninger på motions- og idrætsområdet i Høje-Taastrup.

- Nu er det jo ikke kun medlemstallet, der gør en god idrætsklub. Det er i lige så høj grad det, der foregår i klubben. Det være sig aktiviteterne, den daglige omgang medlemmerne imellem og hele den praktiserede ånd i klubben. Og her tror jeg ikke, at jeg siger for meget, når jeg påstår, at her er Veteransport tæt på kommunens største, sagde han og kaldte Veteransport et kommunens ypperste fyrtårne.

Udover formanden er der fem medlemmer, som har været med i alle årene. Nogle medlemmer falder fra af naturlige årsager, men der kommer heldigvis fortsat mange nye til - også uden for kommunens grænser.