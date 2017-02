Der var rig mulighed for at kigge nærmere på Terminalens mange biler. Foto: Simon Lau

Se billederne: Terminalen blev fejret

I weekenden fejrede Terminalen på Øtoftegårdsvej 2, at et stort nyt showroom på 1300 kvadratmeter står klar.

Festlighederne begyndte allerede fredag eftermiddag, hvor der var et VIP-arrangement for særligt inviterede. Lørdag og søndag var der åbent hus for alle og her mødte der mange bilinteresserede op og ikke mindst mange børnefamilier. Børnene kunne blive malet i ansigtet eller prøve kræfter med en stor slotsracerbane. En ballonklovn kunne de også møde og så var der mulighed for at opleve en magisk virtual reality verden. De sulte kunne snuppe en pølse ved pølsevognen eller nogle friskpoppede popcorn.