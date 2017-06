Se billedserie Islandshestecentret Hedeland bliver i dag brugt af ryttere fra det meste af Sjælland, men ambitionen er, at anlægget med tiden kan udvikles til at blive samlingspunkt for hestesporten i hele Norden. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Se billederne: Støtte til ambitiøst Islandshestecenter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billederne: Støtte til ambitiøst Islandshestecenter

Taastrup - 22. juni 2017 kl. 14:01 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Dansk Islandshesteforening har fået 25.000 kroner fra fondene bag Sjællandske Medier til udviklingen af Islandshestecenter Hedeland. Pengene skal bruges til etablering af en 300 meter lang ovalbane på anlægget, skriver DAGBLADET Roskilde.

Den nye bane er en del af en større renoveringsplan for hestecentret, som Dansk Islandshesteforening har igangsat. Målet er at gøre Islandshestecentret Hedeland til et tidssvarende og moderne anlæg, så det på sigt kan blive hjemsted for store arrangementer og stævner for hele Norden.

Anlægget bliver allerede brugt året rundt af ryttere fra hele Danmark, dog primært fra Sjælland.

Den samlede renoveringsplan for Islandshestecentret indeholder også genetablering af en ringborg til opstaldning af heste, et nyt multihus og en mønstringshal.

- Stedets potentiale er stort, ikke mindst på grund af dets gode placering forholdsvis tæt på motorvejen og midt i et natursmukt område, men det bliver slet ikke udnyttet optimalt i dag. Derfor har vi udarbejdet de store planer for området, som vi nu forsøger at gennemføre i etaper, fortæller Inger Frederiksen, der er med i arbejdsgruppen bag renoveringsprojektet af hestecentret.

- Det er så fantastisk, at vi har fået denne støtte. Det giver os gode muligheder for at komme videre projektet, understreger hun.

fondNet-artiklen her er en forkortet version af en artikel, der bringes i DAGBLADET Roskilde torsdag 22. juni 2017. Du kan købe adgang til at læse hele artiklen - og resten af dagens avis - på linket her: http://sn.dk/modules/sn/flow_page_buy