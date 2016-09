Se billederne: Springcenter er på vej

Se billedserie Det forventes at springcenteret vil stå klar senere på året. Foto: Kasper Ellesøe

Taastrup - 06. september 2016

- Hold kæft, vi er glade.

Sådan lyder første kommentar fra Karsten Engholm, teamgym instruktør hos Hedehusene Gymnastik Forening (HGF), da DAGBLADET møder ham til rejsegildet for det nye springcenter, der er ved at blive bygget i NærHeden.

HGF kommer til at benytte det nye springcenter, og Karsten Engholm ser frem til, at gymnaster i hele kommunen får glæde af de fasciliteter, der efter hans mening vil styrke både bredden og eliten.

- Det betyder så meget, for vi har en del, der dyrker gymnastik på højt niveau, og samtidig skal vi ikke dele centeret med for eksempel håndboldspillere, som vi gør med de nuværende haller. Jeg tror også på, at det giver en stor medlemsfremgang, at vi får det her springcenter, siger han og fortæller, at ikke alle har troet på, at projektet rent faktisk ville blive til noget.

- Det har været svært at tro på, at det virkelig var rigtigt, men nu kan vi jo se det med egne øjne, siger han.

Karsten Engholm har siddet i en styregruppe omkring det nye springcenter sammen med blandt andet med Jacob Teildorf, der er instruktør hos Taastrup Gymnastik Forening.

- Jeg er glad og begejstret, og nu behøver jeg ikke længere at knibe mig i armen, for det er rigtig. Det er svært at se på papir, det er først, når det sker, at man tror på det, siger Jacob Teildorf.

Et pejlemærke Til rejsegildet var der taler af borgmester Michael Ziegler (K), Entreprenøren C. C. Contractor A/S, som står bag byggeriet, og arkitektfirmaet COBE Arkitekter, der har tegnet centeret, ligesom Karsten Engholm og Jacob Teildorf også sagde et par ord og udtrykte begejstring foran de fremmødte.

Der blev takket for et godt håndværk, ønsket tillykke med springcentret, og så blev der råbt trefoldigt hurra.

I sin tale kom Michael Ziegler ind på, at springcenteret bliver et pejlemærke for NærHeden.

- Det har været vigtigt at sikre en sammenhæng mellem by og natur og symbolisere det aktive liv. Så fra hallen vil der blandt andet være udsyn til søen fra rytmesalen, sagde borgmesteren, inden han sluttede med at takke håndværkerne for et godt stykke arbejde.

Ikke mure sig inde Og netop det med at skabe en sammenhæng mellem by og natur fortæller Per Ravn, som er partner i COBE Arkitekter, mere om.

- Det her har været en af de sjovere opgaver, og vi synes, vi har formået at skabe et springcenter, hvor funktionalitet og arkitektur går op i en højere enhed, siger Per Ravn, der også glæder sig over, at de kommende brugere er glade for resultatet.

- Det er der, man smiler stille for sig selv, siger han.

Springcenteret kommer til at bestå af fire »kasser«, der kommer til at ligge forskudt af hinanden, så de sammen danner springcenteret. Udover springcenteret vil der også blive bygget et 14 meter højt tårn, der bliver offentligt tilgængeligt, og det tror Per Ravn også får en betydning.

- Vi har lagt meget vægt på, at man ikke murer sig inde, og derfor er der mange vinduer, så man både kan se udefra og ind, men også omvendt, så på den måde smelter ude og inde sammen, og jeg tror, at når folk har været i tårnet og ser ind i springcenteret, så får de automatisk lyst til at gå ind og kigge, siger Per Ravn.

Springcenteret forventes at være helt klar i slutningen af året.